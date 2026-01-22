Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά αποδείχθηκε η αναμέτρηση της Κυριακής με την ΑΕΚ. Οι «Πράσινοι» είχαν παρουσία ουσιαστικά μόνο στο πρώτο ημίχρονο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά την ανάπαυλα, η Ένωση σκόραρε σχεδόν σε κάθε της επίθεση, με το τελικό 4-0 να αποτυπώνει πλήρως την εικόνα του αγώνα. Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν ανησυχητική, καθώς απείλησε ελάχιστα και δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Με 25 βαθμούς και στην 6η θέση της Super League, το «τριφύλλι» βλέπει τη μάχη για την τέταρτη θέση να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη όσο πλησιάζει το τέλος της κανονικής περιόδου. Σανίδα σωτηρίας παραμένει το Κύπελλο, όπου έχει φτάσει στα ημιτελικά και στοχεύει στην κατάκτηση του τροπαίου για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκή συμμετοχή. Πριν την επιστροφή στις υποχρεώσεις εντός συνόρων υπάρχει το Europa League κι εκεί ο Παναθηναϊκός έχει θέσει τις βάσεις για πρόκριση στα νοκ άουτ, έχοντας συγκεντρώσει 10 βαθμούς στις πρώτες έξι αγωνιστικές. Παράλληλα, θα κυνηγήσει τις όποιες πιθανότητες έχει για είσοδο στην οκτάδα και απευθείας πρόκριση στους «16».

Η τελευταία συνάντηση με Μαγυάρους ήταν τη σεζόν 1986-87 για το UEFA, σε δυο αλησμόνητες αναμετρήσεις. Οι «Πράσινοι» ηττήθηκαν από τη Χόνβεντ εκτός 5-2, αντίθετα τη διέλυσαν εντός με 5-1. Στην τελευταία αγωνιστική της League Phase, θα υποδεχθεί τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ. Eκτός ευρωπαϊκής λίστας βρίσκονται οι νεοαποκτηθέντες Τεττέη, Παντελίδης, Αντίνο, Τσάβες και Κοντούρης. Από την αποστολή θα απουσιάσουν επίσης οι τραυματίες Ντέσερς και Τζούρισιτς, ενώ ο νεαρός Κάτρης συμπεριλήφθηκε αντί του Μλαντένοβιτς.

Ξεχωριστή είναι η φετινή παρουσία της Φερεντσβάρος στο Εuropa League. Με απολογισμό τέσσερις νίκες και δύο ισοπαλίες σε έξι αναμετρήσεις στη League Phase (14 βαθμοί), έχει εξασφαλίσει και μαθηματικά την παρουσία της στην πρώτη 24άδα, ενώ έχει αρκετές πιθανότητες για απευθείας πρόκρισης. Στο πιο πρόσφατο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, επικράτησε εντός έδρας της Ρέιντζερς με ανατροπή 2-1. Ωστόσο, από την αναμέτρηση θα απουσιάσει ο ηγέτης της επίθεσης, Βάργκα που πήγε στην ΑΕΚ και ο μέσος, Τοθ που θα συνεχίσει στην Premier League. Στην όγδοη και τελευταία αγωνιστική της League Phase θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να παίξει απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Πέρα από τους νεοφερμένους που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη, δεν υπάρχει κάποιο άλλο σημαντικό αγωνιστικό πρόβλημα για την ομάδα του Ρόμπι Κιν.