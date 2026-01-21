Ο προπονητής του Άγιαξ, Φρεντ Γκριμ, παρουσιάστηκε αισιόδοξος για τον επόμενο αγώνα της ομάδας του στο Champions League, που θα είναι κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Γκριμ στις δηλώσεις του λίγες ημέρες πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό ήταν ικανοποιημένος από το τελευταίο χρονικά παιχνίδι του Άγιαξ. Ο έμπειρος τεχνικός τόνισε και ενόψει Ολυμπιακού: «Αμυνθήκαμε και επιτεθήκαμε με απόλυτη πειθαρχία και οι παίκτες τήρησαν στο ακέραιο τις οδηγίες που είχαμε δώσει. Γνωρίζαμε ότι αντιμετωπίζαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο, ο οποίος πράγματι είχε τις στιγμές του, όμως εμείς σκοράραμε στις σωστές στιγμές και δείξαμε ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε σωστά ως ομάδα.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν γνωρίζω ακόμη για τις πιθανότητές μας (αν η ομάδα του διατηρεί ελπίδες πρόκρισης). Προσθέσαμε τρεις βαθμούς και φτάσαμε τους έξι. Πηγαίνουμε με πολύ καλή ψυχολογία στο επόμενο παιχνίδι του Champions League (με τον Ολυμπιακό). Έχουμε πολύ καλή ψυχολογία για αυτόν τον αγώνα».