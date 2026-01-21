Οι Πειραιώτες μετά την εντυπωσιακή νίκη επί της Λεβερκούζεν παραμένουν «ζωντανοί» στο στόχο της πρόκρισης στα νοκ άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, όμως με βάση την περσινή σεζόν για να έχουν ελπίδες πρόκρισης θα πρέπει να νικήσουν τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Πόσους βαθμούς θέλει ο Ολυμπιακός

Θυμίζουμε πως οι 8 ομάδες περνούω απευθείας στη φάση των «16» του Champions League, ενώ αυτές που θα τερματίσουν στις θέσεις 9 έως και 24 παίζουν μεταξύ τους στα Play Offs. Την περασμένη σεζόν η 24η θέση η Μπριζ πήρε την πρόκριση με 11 βαθμούς, όσους είχαν και οι Μάντσεστερ Σίτι, Σπόρτινγκ και Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Οι Κροάτες ήταν οι μοναδικοί που έμειναν εκτός νοκ άουτ σε αυτήν την τετραπλή ισοβαθμία. Οι ομάδες που θα τερματίσουν κάτω από την 24η θέση μένουν εκτός Ευρώπης, καθώς πλέον δεν υπάρχουν «υποβιβασμοί» στις διοργανώσεις της UEFA.

Η εντυπωσιακή νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της Μάντσεσετερ Σίτι με 3-1 ήταν η έκπληξη στο πρώτο «πιάτο» της έβδομης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League. Ο Άγιαξ νίκησε 2-1 στην Ισπανία τη Βιγιαρεάλ, έφτασε στους 6 βαθμούς και έχει απειροελάχιστες ελπίδες πρόκρισης, μόνο με νίκη επί του Ολυμπιακού.

Η βαθμολογία του Champions League

Άρσεναλ (20-2) 21 Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15 Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15* Τότεναμ (15-7) 14 Παρί Σεν Ζερμέν (20-10) 13 Σπόρτινγκ (14-9) 13 Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13 Αταλάντα (8-6) 13* Ίντερ (13-7) 12 Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12* Λίβερπουλ (11-8) 12* Ντόρτμουντ (19-15) 11 Νιούκαστλ (13-6) 10* Τσέλσι (13-8) 10* Μπαρτσελόνα (14-11) 10* Μαρσέιγ (11-8) 9* Γιουβέντους (12-10) 9* Γαλατάσαραϊ (8-8) 9* Λεβερκούζεν (10-14) 9 Μονακό (8-14) 9 Αϊντχόφεν (15-11) 8* Ολυμπιακός (8-13) 8 Νάπολι (7-12) 8 Κοπεγχάγη (11-17) 8 Καραμπάγκ (10-13) 7* Μπριζ (12-17) 7 Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6 Μπενφίκα (6-8) 6* Πάφος (4-9) 6* Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6* Άγιαξ (7-19) 6 Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5* Άιντραχτ (8-16) 4* Σλάβια Πράγας (2-11) 3* Βιγιαρεάλ (5-15) 1 Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ιντερ – Αρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ . – Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Γαλατασαράι – Ατλέτικο Μ.

Καραμπάγκ – Άιντραχτ Φρ.

Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

Γιουβέντους – Μπενφίκα

Μαρσέιγ – Λίβερπουλ

Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

Νιουκάστλ – PSV Αϊντχόφεν

Σλάβια Πράγας – Μπαρτσελόνα

Τσέλσι – Πάφος