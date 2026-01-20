Με εννιά απουσίες θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη για τον αγώνα της Πέμπτης (22/1) με τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, η Μπέτις.

Οι Ισπανοί είναι στην 4η θέση της βαθμολογίας και δεν καίγονται για τη νίκη όσο οι «ασπρόμαυροι», οι οποίοι είναι στη 18η και θέλουν το τρίποντο για να κάνουν αποφασιστικό βήμα για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 24άδα.

Η προετοιμασία της Μπέτις για τον αγώνα της Τούμπας, η οποία θα είναι κατάμεστη καθώς τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, ολοκληρώθηκε και ο Μανουέλ Πελεγκρίνι ανακοίνωσε την αποστολή, στην οποία βρίσκονται οι ακόλουθοι παίκτες…

Βάγιες, Γιορέντε, Νατάν, Μπαρτρά, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Τσίμι, Εζ Άμπντε, Ρικάρντο, Αντριάν, Γκόμεζ, Ντεόσσα, Λο Σέλσο, Μαρκ Ρόκα, Αιτόρ Ρουιμπάλ, Πάου Λόπεζ, Μοράντε, Ροντρίγκο Μαρίνα, Ντε Ρόα, Ντάνι Πέρεζ, Ανγκέλ Ορτίζ, Κορραλέχο, Πάμπλο Γκαρσία.

Από την αποστολή απουσιάζουν οι τραυματίες Ίσκο, Μπεγερίν, Φίρπο, Κούτσο Ερνάντες, Σοφιάν Άμραμπατ και Ροντρίγκο Ρικέλμε, ο τιμωρημένος Σεντρίκ Μπακαμπού καθώς συμπλήρωσε κάρτες, ο Αμπντέ Εζαλζουλι που επέστρεψε από το Κόπα Άφρικα ο Άντονι, το αστέρι της ομάδας, ο οποίος αποφασίστηκε να μείνει εκτός.