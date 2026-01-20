Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την Πέμπτη (22/1) τη Μπέτις για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League με στόχο τη νίκη που θα τον φέρει ακόμη πιο κοντά στην εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη 24άδα και θα έχει και τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών του.

Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της League Phase ο «δικέφαλος του βορρά» βρίσκεται στη 18η θέση και θέλει τους τρεις βαθμούς κόντρα στους Ισπανούς, οι οποίοι είναι στην 4η, για να κάνει αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια, όπου θα διεκδικήσει μια θέση στους «16».

Το παιχνίδι μόνο εύκολο δεν είναι για την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, η οποία θα έχει όμως τη δυναμική συμπαράσταση των οπαδών της καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε πως τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν και η Τούμπα θα είναι κατάμεστη

Στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Λιόν.