Ο Μάριος Ηλιόπουλος έδωσε το παρών στην εκδήλωση για την κοπή πίτας της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής και αναφέρθηκε στη δωρεά του, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο αλλά και στη σελίδα που αλλάζει.

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ βρέθηκε ο βράδυ της Δευτέρας (19/1) στην εκδήλωση της ΕΠΣ Ανατολικής Αττικής και όταν πήρε τον λόγο αναφέρθηκε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λέγοντας πως θα αλλάξει σελίδα είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι.

«Είχα αναφερθεί σε δύο δεσμεύσεις. Το 1,5 εκατ. ευρώ για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Κάποιοι είπαν μπορεί να κάνω γαργάρα, εγώ γαργάρες δεν κάνω. Ο λόγος μου είναι συμβόλαιο, ακόμη και σε χαρτοπετσέτα μετράει. Το ποσό δεν θα πάει από θολά κανάλια. Θα πάει όπως πρέπει γιατί πρέπει να αξιοποιηθεί. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ίδρυμα εδώ και 1,5 χρόνο αλλά υπάρχει γραφειοκρατία», είπε αρχικά ο Ηλιόπουλος και συνέχισε.

«Τις επόμενες ημέρες τελειώνουμε. Ανακοινώνω ότι πρώτο ποσό θα δοθεί στην ΕΠΣΑΝΑ τιμής ένεκεν για την σημερινή εκδήλωση. Το δεύτερο μήνυμα μπορεί να φαίνεται εγωιστικό και πείτε ό,τι θέλετε. Το ποδόσφαιρο αλλάζει σελίδα, το θέλουν δεν το θέλουν. Σημειώστε το».