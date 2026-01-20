Ο Ράφα Μπενίτεθ γνωστοποίησε την αποστολή του Παναθηναϊκού για την αναμέτρηση με τη Φερεντσβάρος, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτήν τον Κάτρη, αλλά αφήνοντας εκτός επιλογών τον Μλαντένοβιτς.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν επί ελληνικού εδάφους την προετοιμασία τους για το παιχνίδι της Πέμπτης (22/01, 22:00), στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με την αποστολή να αναχωρεί την Τετάρτη (21/01) για τη Βουδαπέστη.

Ο Ισπανός προπονητής έκανε χρήση της λίστας Β΄ συμπεριλαμβάνοντας τον Κάτρη, όπως είχε προαναγγελθεί, ενώ εκτός έμειναν οι τραυματίες Τζούριτσιτς και Ντέσερς, αλλά και ο Μλαντένοβιτς, παρότι δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τη Φερεντσβάρος: Λαφόν, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Κώτσιρας, Πελίστρι, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Η τελευταία προπόνηση περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις τακτικής, παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο και δουλειά στις στατικές φάσεις, με τους Τζούριτσιτς και Ντέσερς να ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα θεραπείας.