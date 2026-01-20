Η επιρροή του Κριστιάνο Ρονάλντο ξεπερνά εδώ και χρόνια τα όρια των γηπέδων, και το 2025 ήρθε νέα επιβεβαίωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της «PlayersTime», ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αναδείχθηκε ο πιο πολυαναζητημένος αθλητής στο Google παγκοσμίως, με μέσο όρο 7,76 εκατομμύρια αναζητήσεις το μήνα.
Ο Ρονάλντο άφησε πίσω του κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού, αλλά και ανερχόμενα ταλέντα. Στη λίστα ακολουθούν ο Λαμίν Γιαμάλ και ο Βιράτ Κολί (γκολφ), ενώ σημαντική απήχηση είχαν επίσης ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο Κάρλος Αλκαράθ και ο Γιανίκ Σίνερ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, παρά τα χρόνια, ο Ρονάλντο εξακολουθεί να προσελκύει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ακόμα και από αθλητές που βρίσκονται στο απόγειο της καριέρας τους. Παράλληλα, θρυλικές μορφές όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Νόβακ Τζόκοβιτς και ο Μαξ Φερστάπεν παραμένουν σταθερά ψηλά στις αναζητήσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική τους αξία στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη.
Το 2025 λοιπόν, ο Κριστιάνο παραμένει το απόλυτο πρόσωπο του αθλητισμού στην ψηφιακή εποχή, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να μην δείχνει σημάδια φθοράς.
Η κορυφαία 15αδα σε μηνιαίες αναζητήσεις
- Κριστιάνο Ρονάλντο – 7,76 εκατ.
- Λαμίν Γιαμάλ – 5,76 εκατ.
- Βιράτ Κόλι – 5,70 εκατ.
- Γιανίκ Σίνερ – 6,54 εκατ.
- Λεμπρόν Τζέιμς – 4,70 εκατ.
- Κάρλος Αλκαράθ – 4,47 εκατ.
- Μάικ Τάισον – 3,51 εκατ.
- Μαξ Φερστάπεν – 3,17 εκατ.
- Νόβακ Τζόκοβιτς – 2,84 εκατ.
- Λιονέλ Μέσι – 2,43 εκατ.
- Λιούις Χάμιλτον – 2,30 εκατ.
- Τράβις Κέλσε – 2,22 εκατ.
- Κιλιάν Εμπαπέ – 2,12 εκατ.
- Φαμπρίτσιο Ρομάνο – 2,08 εκατ.
- Σέντερ Σάντερς – 1,93 εκατ.