Θα κάψει και τις μεταγραφές

Δύσκολες ώρες για τον Παναθηναϊκό μετά την 4άρα από την ΑΕΚ και αρχίζει σιγά-σιγά η γκρίνια και για τον Μπενίτεθ. «Έχεις δει καμία βελτίωση στην ομάδα έπειτα από τόσους μήνες;», μου έλεγε μετά το ματς στη Νέα Φιλαδέλφεια άνθρωπος της πράσινης οικογένειας, ο οποίος χτύπησε και καμπανάκι για τη συνέχεια: «Η ομάδα δεν βελτιώνεται, τα προβλήματα παραμένουν και μέσα σε αυτή την κατάσταση θα καούν και οι μεταγραφές που έγιναν και θα γίνουν». Και δεν έχει άδικο… Όταν μια ομάδα έχει μεγάλα προβλήματα και αντί να λυθούν αυτά μεγαλώνουν, ακόμη κι αν μπουν καλοί παίκτες στο ρόστερ θα τους πάρει κι αυτούς η μπάλα. Λεφτά θα δοθούν, παίκτες καλοί αποκτήθηκαν ή θα αποκτηθούν, αλλά αν δεν υπάρχει ομάδα είναι δώρον άδωρον.

Κοροϊδεύει τον κόσμο ο Μπαλντίνι

Στη Νέα Φιλαδέλφεια εν τω μεταξύ ήταν και ο Μπαλντίνι, τον ρόλο του οποίου δεν έχει καταλάβει κανείς. Το είχα σημειώσει από την πρώτη στιγμή, κάνοντας μια αναδρομή στην καριέρα του στην Ιταλία, ότι πρόκειται για τύπο που του αρέσουν οι πολυτέλειες χωρίς όμως ο ίδιος να προσφέρει τίποτα. Κάτι σαν… αεριτζής. Και το βλέπουμε και στον Παναθηναϊκό. Είναι, λέει, σύμβουλος του Αλαφούζου, αλλά τι ακριβώς τον συμβουλεύει; Να ξοδεύει λεφτά, όσα περισσότερα γίνεται, για να κάνει μεταγραφές; Αυτό θα μπορούσε να το πει σαν συμβουλή ο οποιοσδήποτε. Ο Μπαλντίνι είναι… αόρατος, κάνει κάποιες guest εμφανίσεις που και που και ο Αλαφούζος πιστεύει ότι έχει ένα σύμβουλο που θα τον οδηγήσει σε επιτυχίες. Εντάξει…

Ετοιμάζει βαλίτσες ο Χιμένεθ

Στον Άρη δεν έχουν κάποιον αντίστοιχο Μπαλντίνι, έχουν όμως έναν προπονητή με τον οποίο δεν μπορεί να υπάρξει συνέχεια. Ο Χιμένεθ έχει σοβαρά παράπονα από τον Καρυπίδη, ο Καρυπίδης έχει σοβαρά παράπονα από τον Χιμένεθ, η ομάδα έχει χάσει όλους τους στόχους της και θα είναι έκπληξη πλέον αν ο Ισπανός ολοκληρώσει τη σεζόν. Όχι ότι έχει και νόημα, πλέον, να γίνει αλλαγή προπονητή καθώς ο Άρης δεν προλαβαίνει να σώσει κάτι από τη φετινή σεζόν. Όλα δείχνουν όμως ότι αυτό θα γίνει, με τον Καρυπίδη να βλέπει ότι το κλίμα είναι πιο βαρύ από ποτέ και για τον ίδιο. Από την αρχή της σεζόν σημείωνα ότι φέτος τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ και το καλοκαίρι θα υπάρξουν σοβαρές εξελίξεις.

Όλα ανοιχτά για Στρεφέτσα

Ο Ολυμπιακός δεν είχε αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο και περιμένει τη Λεβερκούζεν, την ώρα που ο Στρεφέτσα περιμένει κάποια πρόταση. Ο μάνατζερ του Βραζιλιάνου εξτρέμ ψάχνεται γενικά καθώς βλέπει ότι το κλίμα δεν είναι και το καλύτερο για τον πελάτη του. Για αυτό, όμως, φταίει ο παίκτης και κανείς άλλος, καθώς δεν έχει καταφέρει να δείξει τίποτα μέχρι στιγμής και να δικαιολογήσει τα λεφτά που δόθηκαν για την απόκτησή του. Για τους «ερυθρόλευκους» βέβαια δεν υπάρχει θέμα πώλησης, δεν έχουν κινητοποιηθεί για να βρουν προτάσεις, αν όμως το κάνει η πλευρά του παίκτη και βρεθεί ομάδα που θα προσφέρει ένα καλό ποσό, στον Πειραιά θα το σκεφτούν.

Πρόβλημα με Σορτς και Γιούρτσεβεν

Για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό το έγραφα και πριν λίγες μέρες, ο Αταμάν χάνει τον έλεγχο καθώς ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται κάποιους παίκτες δεν αρέσει καθόλου στα αποδυτήρια. Κακά τα ψέματα, ο προπονητής των «πράσινων» τα έχει με τον Σορτς, ενώ δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος και από τον Γιούρτσεβεν. Ποιος φταίει όμως για αυτή την κατάσταση; Όπως με τον Μπράουν πέρυσι, έτσι και με τον Σορτς φέτος, ο Αταμάν δεν καταφέρνει να πάρει από τους παίκτες αυτά που μπορούν να δώσουν ενώ τον Τούρκο σέντερ ο ίδιος τον στήριξε όταν ο Γιαννακόπουλος σκεφτόταν πολύ σοβαρά να τον διώξει. Ο Αταμάν όμως τον ήθελε και τώρα φροντίζει να… δίνει τους παίκτες στον κόσμο για να καλύψει τις δικές του ευθύνες.

Είναι σίγουρη για παραμονή η Κηφισιά;

Ενδιαφέρον, τέλος, θα έχει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σεζόν για την Κηφισιά του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Αργεντίνος προπονητής αποθεώθηκε από πολλούς στο πρώτο μισό του πρωταθλήματος, τώρα όμως τα πράγματα έχουν δυσκολέψει πολύ καθώς η διοίκηση δεν αρκέστηκε στην πώληση του Τεττέη αλλά αποφάσισε να δώσει από τώρα στον Παναθηναϊκό και τον Παντελίδη. Στο +6 από τη ζώνη του υποβιβασμού, η συνέχεια δεν θα είναι εύκολη για την Κηφισιά και για τον Λέτο, ο οποίος έχει μεγάλους στόχους για τον εαυτό του και δεν θέλει με τίποτα να βρεθεί από το πουθενά σε μια μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού.