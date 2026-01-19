Ο Κένεθ Φαρίντ παρουσίασε την τρίτη εμφάνιση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν 2025/26.

Οι «Πράσινοι» έχουν μπροστά του τις αναμετρήσεις με την Μπασκόνια (20/1, εντός) και τη Μακάμπι (22/1, εκτός), ωστόσο πριν από τις επίσημες υποχρεώσεις αποκαλύφθηκε η τρίτη φανέλα των «πράσινων».

Συγκεκριμένα, ο Κένεθ Φαρίντ εμφανίστηκε σε ένα εντυπωσιακό video φορώντας την τρίτη φανέλα του Παναθηναϊκού, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Μια φανέλα δεν είναι απλώς ύφασμα. Είναι αναμνήσεις. Είναι υπερηφάνεια. Κουβαλά τη φωνή όλων όσων στέκονται δίπλα μας. Και όπου κι αν πηγαίνει, ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι θα ακουστεί».