Ο Ακίλε Πολονάρα επέστρεψε στα γήπεδα λίγους μήνες μετά τη διάγνωση λευχαιμίας και την ολοκλήρωση της μεταμόσχευσης μυελού των οστών, προκαλώντας συγκίνηση στο Σάσαρι.

Ο Ιταλός μπασκετμπολίστας, γεμάτος αισιοδοξία, επέστρεψε αρχικά στο γυμναστήριο, με το χαμόγελό του να επανέρχεται μετά από καιρό. Ο γυμναστής του έστειλε το δικό του μήνυμα στα social media: «Πάμε Πρωταθλητή».

Λίγες μέρες αργότερα εμφανίστηκε στο παρκέ στον αγώνα Σάσαρι – Νάπολι, χωρίς να αγωνιστεί, και αποθεώθηκε από τον κόσμο και όλους τους παρευρισκόμενους. Η δύναμη και η ψυχή του τον καθιστούν παράδειγμα για όλους.