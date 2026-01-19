Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Ρόκο Κομίσο έζησε το αμερικανικό όνειρο, στην πατρίδα του, την Ιταλία, ακολούθησε το μεγάλο του πάθος, το ποδόσφαιρο. Ο ιδιοκτήτης της Φιορεντίνα άφησε έντονο αποτύπωμα στο ιταλικό ποδόσφαιρο.

Σε μια καλοκαιρινή ημέρα, πριν από 6.5 χρόνια, ο Ρόκο Κομίσο συστήθηκε στη Φλωρεντία με λόγια που έμελλε να μείνουν: «Δεν είμαι αφεντικό, είμαι οπαδός», είχε δηλώσει τότε, απευθυνόμενος σε ένα ποδοσφαιρικό κοινό που στην Ιταλία δείχνει τον σεβασμό του κυρίως μέσα από τους τίτλους. Εκεί όπου οι προπονητές αποκαλούνται mister, οι πρόεδροι presidente και οι ιδιοκτήτες patrone, τον Κομίσο τον φώναζαν απλώς Ρόκο. Έτσι ήθελε. Και έτσι είχε μάθει να ζει.

Η οικογένεια Κομίσο καταγόταν από ένα μικρό παραθαλάσσιο χωριό της Καλαβρίας. Ο Ρόκο ήταν μόλις 12 ετών όταν, το 1961, οι δικοί του πήραν τη μεγάλη απόφαση να μεταναστεύσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Η Νέα Υόρκη και ειδικότερα το Μπρονξ έγιναν το δεύτερο σπίτι του. Αργότερα σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, με υποτροφία που εξασφάλισε ως μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας.

Χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «60 Minutes», θα έλεγε πως η ζωή του αποτελεί «την επιτομή του American Dream». Και δεν είχε άδικο: με επιχειρηματικό ένστικτο και διορατικότητα, κατάφερε να συγκαταλέγεται στους 200 πλουσιότερους ανθρώπους των ΗΠΑ. Το 1995 ίδρυσε τη Mediacom, προβλέποντας έγκαιρα την εξέλιξη της αμερικανικής τηλεοπτικής αγοράς. Η εταιρεία παραμένει έως σήμερα ο πέμπτος μεγαλύτερος πάροχος συνδρομητικής τηλεόρασης στη χώρα. Παρ’ όλα αυτά, η μεγάλη του αγάπη δεν έπαψε ποτέ να είναι το ποδόσφαιρο.

Η ανθρώπινη πλευρά που κέρδισε τον κόσμο

Στο Κολούμπια χρηματοδότησε την κατασκευή νέου ποδοσφαιρικού γηπέδου, συνέβαλε καθοριστικά στην αναγέννηση των ιστορικών New York Cosmos και, το 2019, επέστρεψε με έναν τρόπο στην πατρίδα του. Αγόρασε τη Φιορεντίνα, έναν σύλλογο με βαριά ιστορία αλλά σημαντικά προβλήματα, και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σεβαστούς ιδιοκτήτες ομάδων στην Ιταλία.

Δεν ήταν μόνο τα αποτελέσματα εντός γηπέδου που τον έκαναν αγαπητό. Ήταν κυρίως η ανθρώπινη, άμεση και ζεστή συμπεριφορά του. Πάντα ειλικρινής, κάποιες φορές τραχύς, δεν δίσταζε να μιλά χωρίς φίλτρα. Χαρακτηριστική έμεινε η στιγμή που αποκάλεσε την οικογένεια Ανιέλι, ιδιοκτήτρια της Γιουβέντους, «motherfu@@@@», στο χαρακτηριστικό του ιταλοαμερικανικό ύφος. Έμοιαζε με φιγούρα βγαλμένη από ταινία του Σκορσέζε ή του Κόπολα.

Ήταν, πράγματι, ένας άνθρωπος από έναν άλλον κόσμο. Καθοδηγούμενος από το ένστικτο και την ανθρωπιά του, αποτέλεσε αντίβαρο στη σύγχρονη τάση των επενδυτών που αντιμετωπίζουν το ποδόσφαιρο ως καθαρό business και όχι ως μια βαθιά συναισθηματική σχέση.

Τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο, ο Ρόκο Κομίσο έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών, στη Νέα Υόρκη. Την Κυριακή, οι ποδοσφαιριστές της Φιορεντίνα τον τίμησαν στο ζέσταμα φορώντας μπλούζες με το όνομά του. Στην πλάτη ξεχώριζε ο αριθμός ένα και από πάνω ένα μόνο όνομα: Rocco.