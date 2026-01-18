Με γκολ του Σαγάλ στο 3ο λεπτό η ΑΕΛ νίκησε με 1-0 τον Άρη και έπιασε στη βαθμολογία τον Ατρόμητο, ο οποίος τη Δευτέρα (19/1) παίζει με τον Βόλο εκτός έδρας, με τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού να έχει… πάρει φωτιά πλέον.

Ο αγώνας άρχισε ιδανικά για τους γηπεδούχους και με τον χειρότερο τρόπο για τους φιλοξενούμενους, καθώς μόλις στο 3ο λεπτό ο Σαγάλ με σουτ, μετά την πάσα του Μούργου σε εκτέλεση φάουλ, έκανε το 1-0. Οι «κίτρινοι» προσπάθησαν να αντιδράσουν και πήραν την κατοχή της μπάλας στη συνέχεια, χωρίς όμως να καταφέρουν να απειλήσουν.

Αντιθέτως, οι «βυσσινί», οι οποίοι αμύνονταν σωστά, είχαν ευκαιρία για δεύτερο γκολ στο 20′, όταν μετά το γέμισμα που έγινε και την κεφαλιά-πάσα του Σαγάλ, ο Δεληγιαννίδης έπιασε δυνατό σουτ αλλά ο Διούδης απέκρουσε. Οι Θεσσαλονικείς είχαν την πρώτη τους ευκαιρία στο 28′ με τον Φαντινγκά που σούταρε πάνω στον Αναγνωστόπουλο μετά τη σέντρα του Πέρεθ, με τον ρυθμό του παιχνιδιού να χαλάει στη συνέχεια καθώς υπήρχαν δυνατές μονομαχίες και αρκετές διακοπές.

Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο ο Μανόλο Χιμένεθ είχε ήδη κάνει τρεις αλλαγές για τον Άρη που προσπαθούσε αλλά δεν μπορούσε να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να φτάσει στην ισοφάριση, με την ΑΕΛ να κρατάει εύκολα το προβάδισμα και να έχει και ευκαιρία για δεύτερο γκολ, στο 86′, με το σουτ του Γκάρατε που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Διούδης.

Οι «κίτρινοι» δεν ήταν καλοί και δεν κατάφεραν να απειλήσουν ούτε στα τελευταία λεπτά, με την ομάδα της Λάρισας να παίρνει μεγάλη νίκη και να ανανεώνει τις ελπίδες της για παραμονή στη Stoiximan Super League.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Δεληγιαννίδης (82′ Χατζηστραβός), Παντελάκης, Φεριγκρά, Ηλιάδης, Ουατάρα, Σουρλής, Πέρες, Σαγάλ (74′ Όλαφσον), Τούπτα (82′ Αποστολάκης), Μούργος (65′ Γκάρατε).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Τεχέρο, Σούντμπεργκ, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Μόντσου, Πέρεθ (66′ Ράτσιτς), Γαλανόπουλος (57′ Χόνγκλα), Παναγίδης (46′ Μισεουί), Ντούντου (57′ Μπουσαΐντ), Μορόν (66′ Μορουτσάν).