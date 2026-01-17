Χωρίς τον Φίλιπ Τζούριτσιτς, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούν, θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με την ΑΕΚ στην OPAP Arena την Κυριακή (18/1).

Οι «πράσινοι» είναι ανεβασμένοι ψυχολογικά μετά τις νίκες επί των Πανσερραϊκού (πρωτάθλημα) και Άρη (κύπελλο) και θέλουν να δώσουν συνέχεια στο ντέρμπι με τους «κιτρινόμαυρους» για να παραμείνουν στο κυνήγι του Λεβαδειακού που βρίσκεται στην 4η θέση.

Η προετοιμασία της ομάδας του Ράφα Μπενίτεθ ολοκληρώθηκε με την προπόνηση του Σαββάτου (17/1) και ο Τζούριτσιτς οριστικά δεν θα είναι διαθέσιμος καθώς εξακολουθεί να νιώθει ενοχλήσεις, με την ενημέρωση της ΠΑΕ να αναφέρει τα εξής…

«Με την απογευματινή προπόνηση του Σαββάτου στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της κυριακάτικης εκτός έδρας αναμέτρησης του πρωταθλήματος κόντρα στην ΑΕΚ.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με τακτική και εξάσκηση στις στατικές φάσεις, ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στην προπόνηση συμμετείχε και ο Γιώργος Κάτρης, ο οποίος επανεντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του. Θεραπεία και γυμναστήριο έκανε ο Τζούριτσιτς, ενώ πρόγραμμα θεραπείας ακολούθησε ο Ντέσερς.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Τετέι, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Γεντβάι, Παντελίδης, Κώτσιρας, Πελίστρι, Μπόκος, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος».