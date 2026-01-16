Η γαλλική εφημερίδα «Le Monde» αποκάλυψε αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις απολαβές του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2016.

Ο Ιταλοελβετός παράγοντας βρίσκεται στην ηγεσία της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου από το 2016, έχοντας διαδεχθεί τον Μισέλ Πλατινί, και οδεύει πλέον προς τη συμπλήρωση δέκα ετών στην κορυφαία θέση του αθλήματος. Πρόκειται για έναν ρόλο που συνεπάγεται ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις και πίεση, αλλά και οικονομικές απολαβές που τον τοποθετούν ανάμεσα στις ισχυρότερες φιγούρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Με φόντο το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά – την πρώτη διοργάνωση με τη συμμετοχή 48 εθνικών ομάδων – οι προσωπικές αποδοχές του Τζιάνι Ινφαντίνο παρουσιάζουν σημαντική άνοδο. Σύμφωνα με τη «Le Monde», η οποία επικαλείται τις ετήσιες φορολογικές δηλώσεις της FIFA, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας εισέπραξε περίπου 5,3 εκατομμύρια ευρώ εντός του 2024.

Η αύξηση των αποδοχών του κρίνεται εντυπωσιακή, καθώς μετά την επανεκλογή του το 2023 ο μισθός του ενισχύθηκε κατά 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, στα συνολικά του έσοδα περιλαμβάνονται και υψηλά μπόνους, όπως το ποσό των 1,77 εκατομμυρίων ευρώ που του καταβλήθηκε για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ.