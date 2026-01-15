Ιστορική επίδοση από τον Κώστα Σλούκα καθώς στον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μπάγερν Μονάχου έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της Euroleague, μετά τον Νικ Καλάθη, που έφτασε τις 2.000 ασίστ.

Ο αρχηγός των «πράσινων» μετρούσε 1.998 πριν τον αγώνα με τους Βαυαρούς και στο πρώτο ημίχρονο φρόντισε να δώσει τις δύο που χρειαζόταν ώστε να φτάσει τις 2.000.

Έτσι, έγινε μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της διοργάνωσης που φτάνει σε αυτό τον αριθμό, έχοντας μπροστά του μόνο τον Καλάθη, ο οποίος είναι στις 2.182.

Η επίδοση του Σλούκα, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερις φορές το τρόπαιο με τρεις διαφορετικές ομάδες (Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε), δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τη Euroleague, η οποία έκανε σχετική ανάρτηση στα social media.