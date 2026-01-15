Με φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή τιμωρήθηκαν από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης δύο παίκτες της Φενέρμπαχτσε και συγκεκριμένα οι Τζέιντεν Ουστερβόλντε και Μερτ Χακάν Γιαντάς, για επίθεση σε στέλεχος της Γαλατασαράι.

Κάθε φορά που αναμετρώνται οι δύο ομάδες το κλίμα είναι κάτι παραπάνω από τεταμένο και συχνά τα πράγματα ξεφεύγουν, τον Μάιο του 2024 όμως η κατάσταση ήταν πιο έκρυθμη από ποτέ, με δύο παίκτες της Φενέρ να επιτίθενται και να χτυπάνε τον διευθυντή του γηπέδου της Γαλατά, Αλί Τσελικιράν.

Οι εικόνες, τότε, είχαν προκαλέσει σάλο στην Τουρκία καθώς ο Τσελικιράν είχε υποστεί κάταγμα στον αυχένα και η Γαλατασαράι κινήθηκε νομικά κατά των Ουστερβόλντε και Χακάν Γιαντάς, οι οποίοι τελικά κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 16 μηνών με αναστολή.