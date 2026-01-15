Μία μέρα μετά τους προημιτελικούς, η ΕΠΟ ανακοίνωσε τις ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής των ημιτελικών του κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τον ΠΑΟΚ και ο ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανακοίνωση η ελληνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, οι πρώτοι αγώνες θα γίνουν στις 4 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, στις 11 του μήνα, υπενθυμίζοντας, παράλληλα, πως θα υπάρχει παράταση αν χρειαστεί και όχι απευθείας η διαδικασία των πέναλτι.

Η ανακοίνωση της ΕΠΟ αναφέρει τα εξής…

«Ανακοινώνεται το πρόγραμμα των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας οι οποίοι θα διεξαχθούν την Τετάρτη 04/02 και την Τετάρτη 11/02, καθώς στην εν λόγω φάση οι αγώνες είναι διπλοί.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των ημιτελικών:

1η αγωνιστική (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου):

18:00: ΟΦΗ – Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ («Απόστολος Νικολαΐδης»)

2η αγωνιστική (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου):

17:00: Λεβαδειακός – ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που υπάρξουν δύο όμοια αποτελέσματα, για την ανάδειξη του νικητή δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ και ακολουθεί ημίωρη παράταση και εάν πάλι δεν αναδειχθεί νικητής θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία των πέναλτι.

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV».