Η προημιτελική φάση του κυπέλλου Ελλάδας ολοκληρώθηκε και τα ζευγάρια των ημιτελικών είναι Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ και ΟΦΗ – Λεβαδειακός, με τον τελικό να διεξάγεται στις 25 Απριλίου στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» νίκησαν με 3-0 τον Άρη με χατ τρικ του Μπακασέτα και οι «ασπρόμαυροι» πέρασαν με 2-0 από την έδρα του Ολυμπιακού, χάρη σε γκολ των Μύθου και Οζντόεφ, οπότε ήρθε η ώρα να… τα πουν από κοντά στους ημιτελικούς.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στη Λεωφόρο και η ρεβάνς στην Τούμπα, ενώ στο άλλο ζευγάρι θα έχουμε τις δύο εκπλήξεις: Ο περσινός φιναλίστ ΟΦΗ πέταξε έξω την ΑΕΚ νικώντας με 1-0 στην OPAP Arena ενώ ο εκπληκτικός Λεβαδειακός, ο οποίος είναι στην 4η θέση της Stoiximan Super League, καθάρισε με 2-0 την Κηφισιά.

Έτσι, Βοιωτοί και Κρητικοί θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για τον τελικό του ΟΑΚΑ, με το πρώτο παιχνίδι να γίνεται στο Παγκρήτιο και η ρεβάνς στη Λιβαδειά.

Οι πρώτοι ημιτελικοί θα γίνουν το διάστημα 3-4-5 Φεβρουαρίου και οι ρεβάνς μία εβδομάδα μετά, στις 10-11-12 Φεβρουαρίου, με την ΕΠΟ να μην έχει ορίσει ακόμη τις ακριβείς ημερομηνίες.

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

ΟΦΗ – Λεβαδειακός