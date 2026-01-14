Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Μπακασέτα που πέτυχε χατ τρικ, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Άρη και προκρίθηκε στους ημιτελικούς του κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ.

Οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με διάθεση να επιτεθούν από νωρίς, οι «κίτρινοι» όμως ήταν αυτοί που είχαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία, στο 10′, με τον Μόντσου, ο οποίος δεν κατάφερε με διπλή προσπάθεια, από κοντά, να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ θα μπορούσε να προηγηθεί, δεν το έκανε όμως και το πλήρωσε λίγα λεπτά μετά.

Στο 16′ ο Παντελίδης έκανε το γύρισμα για τον Σφιντέρσκι, ο Γένσεν προσπάθησε να κόψει και τελικά η μπάλα στρώθηκε στον Μπακασέτα που με σουτ από το ύψος της περιοχής την έστειλε στα δίχτυα του Αθανασιάδη για το 1-0.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πλησίασε σε δεύτερο γκολ στο 27′ με τον Παντελίδη που έκανε το τακουνάκι αλλά ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων μπλόκαρε και από εκεί και πέρα οι Θεσσαλονικείς ανέβασαν την απόδοσή τους και έψαξαν την ισοφάριση, έχοντας μεγάλη ευκαιρία στο 35′ με τον Μορόν που κατέβασε ωραία τη μπάλα και πλάσαρε αλλά ο Λαφόν κατάφερε να αποκρούσει.

Το πρώτο ημίχρονο, επομένως, έκλεισε με το σκορ στο 1-0 και το δεύτερο άρχισε με τους Παναγίδη και Μόντσου να έχουν ευκαιρίες για την ισοφάριση αλλά να μην τις αξιοποιούν. Η… τιμωρία τους για αυτό ήταν τελικά το 2-0, το οποίο ήρθε 53′ με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μπακασέτα μετά το παρατεταμένο τράβηγμα του Ρόουζ στον Σφιντέρσκι.

Το «τριφύλλι» είχε, πλέον, μεγάλο προβάδισμα για τη νίκη-πρόκριση και την εξασφάλισε οριστικά στο 65′, όταν κέρδισε νέο πέναλτι, αυτή τη φορά για το μαρκάρισμα του Ρόουζ στον Τουμπά, με τον Μπακασέτα να εκτελεί ξανά και να γράφει το 3-0.

Ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να πετύχει κι άλλο γκολ στο 77′ με τους Σφιντέρσκι και Μπόκο αλλά ο Αθανασιάσης είπε «όχι» και στους δύο, κανείς όμως στις τάξεις των «πράσινων» δεν τα έβαψε μαύρα καθώς ο στόχος της πρόκρισης επιτεύχθηκε και πλέον έχουν μπροστά τους τον (διπλό) ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Παναθηναϊκός (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Κώτσιρας (71′ Κυριακόπουλος), Τσιριβέγια, Μπακασέτας (79′ Ρενάτο), Παντελίδης (71′ Ζαρουρί), Μπόκος, Σφιντέρσκι (90′ Νεμπής), Τεττέη (71′ Πάντοβιτς).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Άλβαρο, Ρόουζ (66′ Φαμπιάνο), Τεχέρο, Φαντιγκά, Μόντσου, Ράτσιτς (66′ Γαλανόπουλος), Γένσεν (75′ Μπουσαΐντ), Παναγίδης, Πέρεθ (66′ Ντουντού), Μορόν (87′ Δώνης).