Οι διαδηλώσεις στο Ιράν κατά του καθεστώτος συνεχίζεται και παράλληλα συνεχίζονται και οι δολοφονίες, με τον πρώην ποδοσφαιριστή Μοϊτάμπα Ταρσίζ και τη σύζυγό του να χάνουν τις ζωές τους από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας.

Η κατάσταση φαίνεται πως είναι εκτός ελέγχου στο Ιράν καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται και ο αριθμός των νεκρών ανεβαίνει συνεχώς σύμφωνα με τα ΜΜΕ, με το news.az, το οποίο επικαλείται το κανάλι «Azad Iran» στο Telegram, να μεταδίδει πως νεκροί από πυρά έπεσαν ο Μοϊτάμπα Ταρσίζ και η σύζυγός του.

Ο Ταρσίζ υπήρξε ποδοσφαιριστής και είχε αγωνιστεί σε Νασαζί Μαζανταράν, Τράκτορ Ταμπρίζ, Φαζρ Σεπάσι Σιράζ και Μεσκ Κερμάν, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί σοκ στον αθλητικό κόσμο του Ιράν.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, ο Ταρσίζ και η σύζυγός του σκοτώθηκαν στις 8 Ιανουαρίου και η κηδεία έγινε στις 12 του μήνα, με τις διαδηλώσεις στο Ιράν να συνεχίζονται και τον αριθμό των νεκρών να μεγαλώνει συνεχώς.