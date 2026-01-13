Ο Αλέν Ορσονί, πρώην πρόεδρος της Αζαξιό και ηγέτης του Κορσικανικού Εθνικιστικού Μετώπου, ο οποίος είχε κατηγορηθεί για φόνο, δολοφονήθηκε από ελεύθερο σκοπευτή κατά τη διάρκεια της κηδείας της μητέρας του στο χωριό Βέρο (Άνω Κορσική). Ο Ορσόνι δέχθηκε τρεις σφαίρες μπροστά στα μάτια περίπου 50 παρευρισκομένων και υπέκυψε ακαριαία. «Ήταν μια στιγμή πόνου και θλίψης. Ξαφνικά ακούσαμε έναν πυροβολισμό και ο Αλέν κατέρρευσε, νεκρός», δήλωσε ο ιερέας Ρότζερ Πολζ, που τέλεσε την κηδεία.

Ο εισαγγελέας Νικολά Σεπτ τόνισε ότι «χτυπήθηκε από βολή μεγάλης απόστασης». Η Εισαγγελία διερευνά τη δολοφονία του Ορσόνι ως οργανωμένη ενέργεια εγκληματικής ομάδας.

Μια ζωή σημαδεμένη από βία, επιθέσεις και φόνους

Ο Αλέν Ορσονί, προσχώρησε στον κορσικανικό εθνικισμό τη δεκαετία του 1970 και συμμετείχε σε επίθεση με όπλα μπροστά στην ιρανική πρεσβεία το 1980. Τρία χρόνια αργότερα, ο αδερφός του απήχθη και θεωρήθηκε δολοφονημένος.

«Πατέρας, αδελφός και γιος βρέθηκαν με τον καιρό στο επίκεντρο της πολιτικής και των ποινικών υποθέσεων», δήλωσε ο εγκληματολόγος Αλέν Μπορνέ στην Ouest-France.

Ο Ορσονί ίδρυσε αργότερα το αυτονομιστικό Κίνημα για Αυτοδιάθεση (MPA), που κέρδισε τέσσερις έδρες στις εκλογές του 1992, αλλά δεν μπόρεσε να αναλάβει λόγω παρατυπιών στην προεκλογική εκστρατεία και πέρασε χρόνο στη φυλακή για διάφορες παραβάσεις.

Μετά από συγκρούσεις μεταξύ κορσικανών ηγετών, εγκατέλειψε το νησί για τη Λατινική Αμερική το 1996, επιστρέφοντας το 2008 για να αναλάβει πρόεδρος της Αζαξιό. Λίγες εβδομάδες μετά την επιστροφή του, η αστυνομία απέτρεψε σχέδιο δολοφονίας του από τη συμμορία Petit Bar.

Η θητεία του στο σύλλογο ολοκληρώθηκε το 2015, επανήλθε το 2022 και στη συνέχεια επέστρεψε στη Νικαράγουα.

Ήταν από καιρό ενήμερος για τον κίνδυνο της ζωής του και, μετά τη δολοφονία τεσσάρων συνεργατών του μέσα σε δύο χρόνια. Ο ίδιος είχε δηλώσει το 2012 στη «Figaro» ότι είχε αγοράσει θωρακισμένο αυτοκίνητο έπειτα από απειλές. «Δεν φοβάμαι να πεθάνω. Δεν ξυπνάω κάθε πρωί με την ιδέα ότι θα με σκοτώσουν. Ζω μια κανονική ζωή, χωρίς φρουρά», είχε δηλώσει. «Με παρουσιάζουν ως βαρόνο, ενώ δεν έχω καμία επιχείρηση στην Κορσική. Ως πρώην ηγέτης εθνικιστικού κινήματος για 15 χρόνια δεν ήμουν άγιος, αλλά να με παρουσιάζουν ως επικίνδυνο διακινητή; Είναι αστείο».