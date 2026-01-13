Με στόχο τη νίκη που θα του δώσει και το εισιτήριο για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδας, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στο ντέρμπι του «Γ. Καραϊσκάκης» (14/1, 18:30). Οι «Ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους και γνωστοποίησαν την αποστολή για την αναμέτρηση.

Στα πλάνα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που ετοιμάζεται να καθίσει για 100ή φορά στον πάγκο του Ολυμπιακού, συμπεριλαμβάνονται οι Ντάνιελ Ποντένσε και Ροντινέι. Αντίθετα, εκτός επιλογών έμειναν οι τραυματίες Πασχαλάκης και Πιρόλα, καθώς και οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο, οι οποίοι βρίσκονται με τις εθνικές τους ομάδες στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους: Μπότη, Τζολάκη, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλο, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρα, Μουζακίτη, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ και Ταρέμι.