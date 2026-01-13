Στη φάση των «32» του Κυπέλλου Γαλλίας, η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχθηκε την Παρί FC σε έναν αγώνα νοκ-άουτ, όπου οι πρωταθλητές ξεκινούσαν ως το φαβορί για την πρόκριση. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να κάνουν τη μεγάλη έκπληξη, παίρνοντας τη νίκη και προχωρώντας στην επόμενη φάση.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε την κατοχή της μπάλας και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, αλλά καμία δεν κατέληξε σε γκολ, με αποτέλεσμα η Παρί Σεν Ζερμέν να μείνει χωρίς σκορ και εκτός συνέχειας.

Η Παρί FC διατήρησε γερά την άμυνα και τελικά βρήκε το καθοριστικό γκολ στο 74ο λεπτό, με σκόρερ τον Ικονέ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν δεν μπόρεσε να αντιδράσει μέχρι το τέλος του αγώνα, υποχρεώθηκε σε ήττα και αποχαιρέτησε πρόωρα το Κύπελλο Γαλλίας, σε μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης.