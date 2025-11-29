Το ενδιαφέρον ήταν τεράστιο για Νικς και Μπακς τα ξημερώματα του Σαββάτου (29/11), με την αναμέτρηση στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν να εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ.

Στο τέλος μιας εξαιρετικά ποιοτικής και ανταγωνιστικής βραδιάς, η ομάδα της Νέας Υόρκης κατάφερε να επικρατήσει (118-109) και να σφραγίσει τη συμμετοχή της στα προημιτελικά του Κυπέλλου του NBA, φτάνοντας το 12-6 (9-1 εντός, 3-5 εκτός έδρας). Στον επόμενο νοκ άουτ γύρο, θα βρεθεί αντιμέτωπη με τους Ράπτορς στο Τορόντο.

Οι Μπακς υποχώρησαν στο 8-12 (5-6 στο Μιλγουόκι και 3-6 μακριά από αυτό), χάνοντας τη δυνατότητα να υπερασπιστούν τον τίτλο που είχαν κατακτήσει πέρυσι στο Λας Βέγκας. Παρότι τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων τους έδιναν τη δυνατότητα να συνεχίσουν, πλήρωσαν την έλλειψη μιας καθοριστικής άμυνας ή ενός μεγάλου σουτ στα κρίσιμα σημεία.

Giannis' 157 games with 30/10/5 are tied for the most in NBA history. pic.twitter.com/gBOQT62yAA — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2025

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που επανεμφανίστηκε έπειτα από 11 μέρες απουσίας, έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στη Νέα Υόρκη, αν και περιορίστηκε σε «minutes restriction». Παρ’ όλα αυτά, πρόλαβε να σημειώσει ένα εντυπωσιακό 30-15-8 σε μόλις 28 λεπτά, προσφέροντας θέαμα στο κοινό που εξακολουθεί να τον αποθεώνει.

Ράιαν Ρόλινς, Έι Τζέι Γκριν και Κάιλ Κούζμα αποτέλεσαν αποκούμπι του Greek Freak, σε αντίθεση με τους Κόουλ Άντονι, Τρεντ, Πόρτις και Τέρνερ που δυσκολεύτηκαν ξανά.

Giannis' first bucket back is an alley-oop! pic.twitter.com/lRCglKcEqg — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2025

Για τους Νικς, οι Τζέιλεν Μπράνσον (37 πόντοι σε 39′) και Τζος Χαρτ (19 πόντοι, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα σε 40′) ήταν οι πρωταγωνιστές της νίκης.

Στα επιμέρους στατιστικά: 40-36 οι πόντοι στη ρακέτα, 15-11 στον αιφνιδιασμό, 35-20 υπέρ των Νικς οι πόντοι πάγκου, 18-15 οι πόντοι από λάθη, ενώ 22-5 οι πόντοι από δεύτερες ευκαιρίες.

Οι Μπακς έχουν τώρα μπροστά τους τους Νετς, τα ξημερώματα Κυριακής (30/11 στις 03:00) στο Μιλγουόκι.

Giannis with a double-double in 13 first-half minutes.



💪 16 PTS

💪 10 REB

💪 4 AST

💪 75% FG pic.twitter.com/SdidsbHegr — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 29, 2025

Ο απολογισμός του Γιάννη

Ξεκίνησε το παιχνίδι κάνοντας φάουλ στην πρώτη φάση των Νικς, για να απαντήσει άμεσα με άλεϊ-ουπ για το 2-2. Λίγο μετά συμπλήρωσε δεύτερο φάουλ και έκανε μια λανθασμένη πάσα. Μετά τις πρώτες του εύστοχες βολές, έκλεισε την πρώτη περίοδο με 6-5-3 σε έξι λεπτά, ψάχνοντας συνεχώς τους σουτέρ του.

Πέτυχε γκολ-φάουλ για το 40-50 στο δεύτερο δεκάλεπτο, και άλλο ένα για το 43-55 έπειτα από δικό του επιθετικό ριμπάουντ. Στο ημίχρονο είχε ήδη 16 πόντους (6/7 δίποντα, 4/4 βολές), 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε περίπου 13 λεπτά συμμετοχής. Στην τρίτη περίοδο είχε ένα εξάλεπτο (22-12-5 συνολικά εκεί) και στην τέταρτη βγήκε μπροστά για την τελική αντεπίθεση.

Με το Μιλγουόκι στο -13, πήρε την ομάδα στις πλάτες του, μειώνοντας στο 104-102 και σκοράροντας ξανά για το 110-107, χωρίς όμως να μπορέσει να αλλάξει πλήρως την έκβαση του αγώνα.

Τελική στατιστική του Γιάννη:

30 πόντοι

10/12 δίποντα

0/2 τρίποντα

10/14 βολές

15 ριμπάουντ

8 ασίστ

1 κλέψιμο

3 λάθη

5 φάουλ

+2 στο +/-

σε 28:05

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 33-37, 61-62, 92-88, 118-109

ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΝΙΚΣ (Μάικ Μπράουν): Μπρίτζες 14 (2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χαρτ 19 (5/8 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 9/10 βολές, 15 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Τάουνς 9 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπράνσον 37 (8/15 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 9/10 βολές, 5 ασίστ), ΜακΜπράιντ 19 (5/7 τρίποντα), Γιαμπουσέλε 3 (1), Κλάρκσον 6 (2/13 σουτ, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρόμπινσον 6 (7 ριμπάουντ), Κόλεκ 5 (1)

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Αντετοκούνμπο 30, Τρεντ 3 (1/4 τρίποντα, κανένα ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 25 λεπτά), Τέρνερ 10 (2/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 μπλοκ σε 30 λεπτά), Γκριν 18 (6/12 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Ρόλινς 13 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Χάρις 5 (1), Κούζμα 20 (4/4 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 3 (1/7 σουτ), Άντονι 7.