Ο Λάζαρος Ρότα ανανέωσε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος τον αποθέωσε και εξέφρασε τη χαρά του για το αίσιο τέλος των διαπραγματεύσεων.

Ο διεθνής δεξιός μπακ είναι στους «κιτρινόμαυρους» από το 2021 και θα παραμείνει για τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να τον αποθεώνει λέγοντάς του πως άξιζε, ως μαχητής, το νέο του συμβόλαιο.

«Είσαι στην ΑΕΚ πια 4,5 χρόνια; Μικρός είσαι. Θα κάτσεις τουλάχιστον άλλα τέσσερα χρόνια, τα οποία τα αξίζεις. Γιατί είσαι πολεμιστής, άνθρωπος που αυτό που κάνεις, το κάνεις με πάθος και επιμονή. Είσαι ένας πραγματικός μονομάχος στην αρένα μας και σε όλα τα γήπεδα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Σε έχει καλά γιατί δεν έχεις και τραυματισμούς, δεν ξέρω πως τα καταφέρνεις.

Είμαι πολύ χαρούμενος για τη σημερινή μέρα. Το μέλλον σου δεν πρόκειται ποτέ να το φρενάρουμε. Είσαι ένας άξιος παίκτης. Προσωπική μου επιθυμία είναι να γίνεις και εσύ ένα από τα σύμβολα της ομάδας που αφήσανε ιστορία με πολλά χρόνια αγάπης, πάθους και ενδιαφέροντος για αυτόν τον μεγάλο σύλλογο, για την ομάδα μας, για την ΑΕΚάρα μας», ήταν τα λόγια του Ηλιόπουλου και στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Ρότα.

«Ευχαριστώ πολύ. Όπως σου είπα πρόεδρε, είμαι πραγματικά ευγνώμων και σε όλη την ομάδα. Για μένα ο στόχος είναι να φέρουμε στην ΑΕΚ τρόπαια. Είμαι γεννημένος νικητής. Θέλω να κερδίζω πάντα, θα προσπαθήσω να δίνω το 100% για να να τα καταφέρνουμε. Πάντα θα προσπαθώ να δίνω τον εαυτό μου για την ομάδα».