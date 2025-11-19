Η UEFA επιβεβαίωσε τη συνάντηση με την ΑΕΚ στη Νιόν και εξέφρασε τη στήριξή της τόσο στον Στεφάν Λανουά όσο και στην ΕΠΟ.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Μηνάς Λυσάνδρου ταξίδεψαν στην Ελβετία για να συναντηθούν με ανθρώπους της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας και να τους ενημερώσουν για το θέμα που υπάρχει με τον Λανουά, η αποχώρηση του οποίου από τη θέση του αρχιδιαιτητή έχει γίνει στόχος για τους «κιτρινόμαυρους».

Η UEFA, πάντως, στηρίζει τόσο τον ίδιο όσο και την ΕΠΟ, με το τμήμα των Media και Δημοσίων Σχέσεων να τοποθετείται ως εξής σε ερώτηση της ιστοσελίδας athletiko.gr.

«Επιβεβαιώνουμε την επίσκεψη και τη συνάντηση με τα στελέχη της ΑΕΚ, για την οποία η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) είχε πλήρη ενημέρωση.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο κ. Λανουά και οι συνεργάτες του προτάθηκαν από την UEFA στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για να ηγηθούν της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ) και να επιβλέπουν την ανάπτυξη της διαιτησίας στην Ελλάδα. Η UEFA έχει επανειλημμένα εκφράσει τη στήριξή της προς τον πρόεδρο και την ομάδα του στην αποστολή τους.

Η UEFA διατηρεί επίσης την ισχυρή της υποστήριξη προς την ΕΠΟ υπό την ηγεσία του κ. Γκαγκάτση, και συνεργάζονται σε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και προτεραιότητες ανάπτυξης. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν και τη χρηματοδότηση για το νέο προπονητικό κέντρο των εθνικών ομάδων, μέσω του επενδυτικού προγράμματος UEFA Hat Trick».