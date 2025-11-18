Αν και θεωρητικά ο αγώνας φαινόταν δύσκολος, οι Γερμανοί αγνόησαν κάθε σκέψη περί δυσκολίας, μετατρέποντας τον «τελικό» με τη Σλοβακία στη Λειψία σε μια άνετη επικράτηση και εξασφαλίζοντας απευθείας πρόκριση για το Μουντιάλ της Αμερικής το 2026. Η ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν, με τις νέες εμφανίσεις τους που θυμίζουν τα 90’s, συνέτριψε τους Σλοβάκους με 6-0, έχοντας ήδη φτάσει στο 4-0 μέχρι το ημίχρονο.

Η Ολλανδία σφράγισε και τυπικά την πρόκριση, άνετα 4-0 τη Λιθουανία, με τρία γκολ στο διάστημα 58΄-62΄. Στα play off πηγαίνει η Πολωνία που πέρασε 3-2 από τη Μάλτα με τρεις «Έλληνες» στη σύνθεσή της, τους Ντραγκόφσκι, Σφιντέρσκι του Παναθηναϊκού και τον Κετζιόρα του ΠΑΟΚ.

Στο Όλομουτς η Τσεχία συνέτριψε 6-0 το Γιβραλτάρ με έξι διαφορετικούς σκόρερ, ενώ η Κροατία ανέτρεψε το εις βάρος της 2-0 και νίκησε 3-2 στο Μαυροβούνιο. Βαθμολογικά αδιάφορο ματς καθώς οι Κροάτες είχαν ήδη «καπαρώσει» την πρωτιά του 12ου ομίλου.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία – Λουξεμβούργο 1-0

(44΄πεν. Ντόνλεϊ)

Γερμανία – Σλοβακία 6-0

(18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου,

78΄ Ουεντραόγκο)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Κόσοβο – Ελβετία

21:45 Σουηδία – Σλοβενία

3ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Λευκορωσία – Ελλάδα

21:45 Σκωτία – Δανία

4ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν – Γαλλία 1-3

(4′ Νταντάσοφ – 17′ Ματετά, 30′ Ακλιούς, 45+3’αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία – Ισλανδία 2-0

(83′ Ζουμπκόφ, 90΄+3′ Χουτσούλιακ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βουλγαρία – Γεωργία

21:45 Ισπανία – Τουρκία

6ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία – Ιρλανδία 2-3

(3′ Λούκακς, 37′ Βάργκα – 15′ πέν. 80′, 90’+6′ Πάροτ)

Πορτογαλία – Αρμενία 9-1

(7′ Βέιγκα, 28′ Γκονσάλο Ράμος, 30′, 41′, 81′ Νέβες, 45’+3′ πέν.,

51′, 72′ πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90’+2′ Κονσεϊσάο – 18′ Σπερτσιάν)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Μάλτα – Πολωνία 2-3

(36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα – 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄ Ζιελίνσκι)

Ολλανδία – Λιθουανία 4-0

(16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Αυστρία – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

21:45 Ρουμανία – Σαν Μαρίνο

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ – Μολδαβία 4-1

(21′ πέν. Τούργκεμαν, 65′, 88′ Ρεβίβο, 85′ Πέρετζ – 37′ Νικολαέσκου)

Ιταλία – Νορβηγία 1-4

(11′ Εσπόζιτο – 63′ Νούσα, 78′, 80′ Χάαλαντ, 90’+3′ Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

18 Νοεμβρίου 2025

21:45 Βέλγιο – Λιχτενστάιν

21:45 Ουαλία – Βόρεια Μακεδονία

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία – Αγγλία 0-2

(74′, 82′ Κέιν)

Σερβία – Λετονία 2-1

(49′ Κατάι, 60′ Στάνκοβιτς – 12′ Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

17 Νοεμβρίου 2025

Τσεχία – Γιβραλτάρ 6-0

(5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ, 41΄ Χράνατς)

Μαυροβούνιο – Κροατία 2-3

(3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς – 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄ Βλάσιτς)

Ρεπό: Νησιά Φαρόε

πηγή: ΑΠΕ