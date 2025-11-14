Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μέχρι και χθες δεν είχε δει ποτέ του δει την κόκκινη κάρτα με το εθνόσημο στο στήθος, αφού μετά από 226 αγώνες δεν είχε αποβληθεί ποτέ.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αποβλήθηκε στο 61′ μέσω VAR και για αγκωνιά σε αντίπαλό του και πλέον κινδυνεύει να χάσει τα πρώτα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Αυτόματα, λόγω απευθείας κόκκινης, ο CR7 κινδυνεύει να τιμωρηθεί με δύο ή και περισσότερες αγωνιστικές και όχι με μία που επιφέρει κάποια απλή αποβολή, αφού η περίπτωσή του έγκεινται στην κατηγορία «επιθετικότητα -βίαιη συμπεριφορά».

Εάν τελικά δεν του επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή τότε θα απουσιάσει από το επόμενο ματς της προκριματικής φάσης, καθώς θα κριθεί πως είναι μία απλή κόκκινη.

Σε περίπτωση όμως που του επιβληθούν δύο ή και περισσότερες αγωνιστικές ποινής, τότε η «καμπάνα» του θα μεταφερθεί στο Μουντιάλ, εφόσον προκριθεί η Πορτογαλία!