Μια παλαιότερη ανάρτηση του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι, από το 2021, έχει επανέλθει στο προσκήνιο και προκαλεί έντονη συζήτηση στα ελληνικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκεκριμένη δημοσίευση, που αναρτήθηκε στις 25 Μαρτίου 2021, είχε γίνει με αφορμή την εθνική εορτή της Ελλάδας, καθώς ο Μαμντάνι θέλησε να απευθύνει ευχές στους Έλληνες. Ωστόσο, ο τρόπος που επέλεξε να το κάνει ξεχώρισε, αφού συνόδευσε το μήνυμά του με ένα βίντεο λίγων δευτερολέπτων από τον ιστορικό τελικό του Euro 2004 στο «Ντα Λουζ», όπου ο Άγγελος Χαριστέας σημείωσε το νικητήριο γκολ απέναντι στην Πορτογαλία, χαρίζοντας στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το βίντεο, όπως σημειώνεται, περιείχε και ελληνική περιγραφή.

«Χαρούμενη Ημέρα Ανεξαρτησίας σε όλους τους Έλληνες αδελφούς μου, τις αδελφές μου, τις οικογένειες πέρα από τη δυαδικότητα και στον Άγγελο Χαριστέα τον ίδιο», έγραφε χαρακτηριστικά ο Μαμντάνι στην ανάρτησή του.