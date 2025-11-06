Την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και πιο συγκεκριμένα για την Άρσεναλ εξέφρασε ο Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος παρομοίασε τη νίκη του στις εκλογές για τον δήμο της Νέας Υόρκης με το πρωτάθλημα που κατέκτησε η Λέστερ στην Premier League το 2016.

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης είναι το πρόσωπο των ημερών και όλοι προσπαθούν να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα για τη ζωή του, με τον ίδιο να… βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση με όσα είπε στο Sky Sports.

Ο Μαμντάνι αποκάλυψε ότι λατρεύει το ποδόσφαιρο και πως είναι οπαδός της Άρσεναλ, η οποία είναι στην 1η θέση σε Premier League και Champions League, παρομοιάζοντας τη νίκη του στις εκλογές με το πρωτάθλημα που κατέκτησε, κόντρα σε κάθε πρόβλεψη, η Λέστερ το 2016.

«Είναι μια εκστρατεία που ξεκίνησε με μόλις 1%. Αν έπρεπε να την περιγράψω με μία πρόσφατη έκπληξη, θα έλεγα ότι είναι η… Λέστερ», είπε ο Μαμντάνι και στη συνέχεια αναφέρθηκε στην αγαπημένη του Άρσεναλ.

«Μερικές από τις πρώτες μου αναμνήσεις είναι από τον Κανού, τον Κόλο Τουρέ, τον Εμανουέλ Εμπουέ, τον Άλεξ Σονγκ… Η Άρσεναλ υπήρξε θεμελιώδες κομμάτι της ζωής και της ταυτότητάς μου. Είναι καλή προετοιμασία για να είσαι σοσιαλδημοκράτης. Πιθανώς ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής είναι ο Τιερί Ανρί», ήταν τα λόγια του.