Ο Ολυμπιακός ανέβηκε, με παιχνίδι περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, στην 1η θέση της βαθμολογίας με το 2-1 επί του Άρη, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να στέκεται στη βελτίωση της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο.

Το πρώτο 45λεπτο στο Καραϊσκάκη έληξε χωρίς γκολ, νωρίς στο δεύτερο όμως οι «ερυθρόλευκοι» άνοιξαν το σκορ και δεν άργησαν να πετύχουν και δεύτερο τέρμα στη συνέχεια, παίρνοντας τη νίκη παρά το γεγονός ότι έμειναν με 10 παίκτες μετά την αποβολή του Μάνσα.

«Στο πρώτο μέρος είχαμε την υπεροχή, χωρίς επικίνδυνες ευκαιρίες να σκοράρουμε. Δεν ήταν ευχάριστο. Στο δεύτερο μπήκαμε πιο δυναμικά, ήρθαν τα γκολ. Μείναμε με παίκτη λιγότερο, αλλά ευτυχώς αντέξαμε», είπε ο Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του αμέσως μετά τη λήξη και στη συνέχεια ρωτήθηκε για το ματς που ακολουθεί με την Αϊντχόφεν.

«Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτό. Θέλουμε να δούμε πως θα ξεκουραστούν οι παίκτες. Τρέξανε πολύ σήμερα. Εγώ επέμενα ότι το ματς με τον Άρη ήταν σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε αποκατάσταση και μετά θα σκεφτούμε το ευρωπαϊκό παιχνίδι», ήταν η απάντησή του.