Στην 1η θέση της βαθμολογίας, περιμένοντας να δει τι θα κάνει την Κυριακή (2/11) ο ΠΑΟΚ στις Σέρρες, ανέβηκε ο Ολυμπιακός με το 2-1 επί του Άρη, χάρη σε γκολ των Ποντένσε και Ταρέμι στο δεύτερο ημίχρονο.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις νίκες επί των ΑΕΚ και Βόλου (κύπελλο), οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν καλά στο παιχνίδι και στο 12′ είχαν μεγάλη ευκαιρία με την κεφαλιά του Ελ Κααμπί που δεν βρήκε στόχο. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων και συνέχισε να επιτίθεται, με τους «κίτρινους», από την άλλη πλευρά, να είναι κυρίως σε θέση άμυνας.

Οι γηπεδούχοι πλησίαζαν, βασικά, εύκολα την αντίπαλη περιοχή αλλά εκεί γινόταν λάθος στην τελική πάσα, με αποτέλεσμα τα λεπτά να περνάνε χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη μεγάλη φάση. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου, πάντως, οι πρωταθλητές ζήτησαν πέναλτι σε τράβηγμα του Άλβαρο στον Ταρέμι, διαιτητής και VAR όμως έκριναν ότι δεν υπήρχε παράβαση.

Το πρώτο μέρος, επομένως, έκλεισε με νεύρα για τους Πειραιώτες, το δεύτερο όμως άρχισε με πανηγυρισμούς. Στο 49′ ο Ελ Κααμπί, στην αντεπίθεση, άνοιξε για τον Ποντένσε και αυτός μπήκε στην περιοχή, έφερε τη μπάλα στο δεξί και νίκησε τον Αθανασιάδη για το 1-0. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε, πλέον, το προβάδισμα, στο 56′ όμως το λάθος του Μουζακίτη είχε ως συνέπεια ο Σίστο να βγει σε θέση βολής αλλά ο Κοστίνια τον πρόλαβε με τάκλιν.

Οι «κίτρινοι» θα μπορούσαν να ισοφαρίσουν σε αυτή τη φάση, δεν το έκαναν και αμέσως μετά, στο 60′, ο Ταρέμι με δυνατό σουτ εντός περιοχής έκανε το 2-0 μετά το «όχι» του Αθανασιάδη στον Ποντένσε. Όλα, πλέον, έδειχναν νίκη χωρίς άγχος για τους «ερυθρόλευκους», οι Θεσσαλονικείς όμως κατάφεραν να μπουν ξανά στο παιχνίδι.

Στο 71′ ο Μάνσα τράβηξε τον Σούντμπεργκ και ο διαιτητής έδειξε το σημείο του πέναλτι και κόκκινη κάρτα στον Βραζιλιάνο στόπερ, με τον Μορόν να εκτελεί στο 74′ και να μειώνει σε 2-1. Ο Άρης είχε ξανά ελπίδες και είχε και το αριθμητικό πλεονέκτημα, βγαίνοντας μπροστά για την ισοφάριση. Και είχε δύο ευκαιρίες, μεγάλες, για να φτάσει σε αυτή.

Στο 83′ ο Αλφαρέλα, μετά την κάθετη του Παναγίδη και τις κόντρες που τον ευνόησαν, βρέθηκε απέναντι από τον Τζολάκη αλλά ο διεθνής τερματοφύλακας αντέδρασε σωστά και στο 89′ ο Αλφαρέλα βρέθηκε ξανά σε θέση για γκολ αλλά έδωσε πάσα στον Παναγίδη, το σουτ του οποίου βρήκε σε σώματα που κάλυπταν την κενή εστία. Έτσι, το 2-1 δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη που τον ανεβάζει στην 1η θέση εν αναμονή του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (67′ Ροντινέι), Ρέτσος, Μάνσα, Μπρούνο, Γκαρθία (67′ Σιπιόνι), Μουζακίτης, Τσικίνιο, Ποντένσε (75′ Ζέλσον Μάρτινς), Ελ Κααμπί, Ταρέμι (75′ Πιρόλα).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (81′ Πέρεθ), Σούντμπεργκ, Άλβαρο, Τεχέρο, Ράτσιτς, Μόντσου, Γαλανόπουλος (65′ Παναγίδης), Γένσεν, Σίστο (65′ Μορουτσάν), Μορόν (81′ Αλφαρέλα).