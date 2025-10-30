Η Ρεάλ Μαδρίτης παρουσίασε το βράδυ της Πέμπτης (30/10) μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις της φετινής σεζόν, επικρατώντας με 84-58 της Φενέρμπαχτσε για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο έδειξε από νωρίς τις προθέσεις της, επιβάλλοντας τον ρυθμό της μέσα από την άμυνα και χτίζοντας ασφαλή διαφορά ήδη από το πρώτο ημίχρονο (49-22). Με τη νίκη αυτή, η Ρεάλ ανέβηκε στο 4-4, ενώ οι πρωταθλητές Ευρώπης του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους υποχώρησαν στο 3-5, δείχνοντας και πάλι σημάδια αστάθειας και έλλειψης ενέργειας.

Οι Μαδριλένοι κυριάρχησαν σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες, έπαιξαν σκληρή άμυνα και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Τούρκους, οι οποίοι φάνηκαν αποσυντονισμένοι μετά το πρώτο δεκάλεπτο. Το τελικό 84-58 αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα ενός αγώνα χωρίς… δεύτερο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα: 25-16, 49-22, 64-35, 84-58