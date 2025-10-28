Ο Νικ Καλάθης ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τη φανέλα ομάδας του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αυτή τη φορά της Παρτιζάν, σηματοδοτώντας τη δεύτερη συνεργασία του με τον Σέρβο τεχνικό μετά τη θητεία τους στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, ο διεθνής Έλληνας γκαρντ έχει ήδη υπογράψει συμβόλαιο με την Παρτιζάν έως το τέλος της φετινής σεζόν, έναντι συνολικών αποδοχών περίπου 600.000 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και την αποζημίωση από τη Μονακό.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο συλλόγων φαίνεται πως ολοκληρώθηκαν επιτυχώς, καθώς βρέθηκε η «χρυσή τομή» για την αποδέσμευσή του. Η Μονακό, που επιθυμούσε να ελαφρύνει το ρόστερ της, φέρεται να κατέβαλε περίπου 900.000 ευρώ για να λύσει το συμβόλαιο του 35χρονου γκαρντ.

Η Παρτιζάν, που αναζητούσε έναν έμπειρο οργανωτή για να ενισχύσει την περιφέρειά της στην Ευρωλίγκα, ποντάρει στην εμπειρία και τη χημεία του Καλάθη με τον Ομπράντοβιτς, με τον οποίο είχαν κατακτήσει μαζί τίτλους στον Παναθηναϊκό.