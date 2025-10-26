Η εντός έδρας ήττα από τη Μπέρνλι για την 9η αγωνιστική της Premier League έκανε έξαλλους τους οπαδούς της Γουλβς και ζήτησαν την απόλυση του Βίτορ Περέιρα, ο οποίος ήταν έτοιμος να… ορμήξει στην εξέδρα.

Η ομάδα του Πορτογάλου προπονητή μπήκε στο φετινό πρωτάθλημα με πέντε ήττες και στη συνέχεια τα πράγματα δεν βελτιώθηκαν. Το γεγονός, άλλωστε, ότι έχει μόλις δύο βαθμούς τα λέει όλα, με τους οπαδούς να είναι στα όριά τους.

Έτσι, μετά την ήττα με 2-3 από τη Μπέρνλι άρχισαν να φωνάζουν προς τον Περέιρα ότι «θα απολυθείς το πρωί», με τον πρώην προπονητή του Ολυμπιακού να αντιδρά. Συγκεκριμένα, ο Περέιρα πλησίασε προς την εξέδρα από όπου του φώναζαν για απόλυση και χρειάστηκε να τον συγκρατήσουν οι άνθρωποι της Γουλβς για να μη ξεφύγει εντελώς η κατάσταση.