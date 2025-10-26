Με τον Αλέξανδρο Κυζιρίδη να είναι ξανά στην αρχική 11άδα και να εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή, η Χαρτς πήρε μεγάλη νίκη επί της Σέλτικ με 3-1, είναι στο +8 πλέον και πιστεύει όλο και περισσότερο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Εδιμβούργου πήρε το προβάδισμα στο 8ο λεπτό με το αυτογκόλ του Μάρεϊ, για να έρθει άμεσα η απάντηση των φιλοξενούμενων καθώς στο 12′ ο ΜακΓκρέγκορ έκανε το 1-1. Η Χαρτς, όμως, δεν πτοήθηκε και στο δεύτερο ημίχρονο εξασφάλισε τη νίκη χάρη και στον Κυζιρίδη.

Στο 52′ ο 25χρονος Έλληνας εξτρέμ πήρε τη μπάλα εκτός περιοχής και με ωραίο, δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Σμάιχελ για το 2-1, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στη Χαρτς, η οποία στη συνέχεια έκανε και το 3-1 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Σάνκλαντ.

Αυτό ήταν το 5ο γκολ του Κυζιρίδη στη φετινή σεζόν, με τη Χαρτς να θεωρείται πλέον το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου καθώς είναι στο +8 από τη Σέλτικ.