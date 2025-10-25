Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κυριακή (26/10) τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκη στο ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισε πως η διαιτησία θα πρέπει να είναι 50-50 για να φανεί ποια ομάδα είναι καλύτερη αυτή τη στιγμή.

Η Ένωση προέρχεται από το 6-0 επί της Αμπερντίν στο Europa Conference League και ο προπονητής της μίλησε στην Cosmote TV και είπε τα εξής.

Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει χρόνος να πανηγυρίσουν τη νίκη απέναντι στην Αμπερντίν γιατί έχουν μπροστά τους τον Ολυμπιακό, αλλά και για τις σκέψεις του για το ντέρμπι: «Ναι, την έχω ξεχάσει ήδη την Αμπερντίν, είναι σα να έχει περάσει πολύς καιρός, παρ’ ότι ήταν πριν από δύο ημέρες. Γιατί αμέσως μετά το παιχνίδι, μετά από μία – δύο ώρες, το μυαλό σου πάει στο επόμενο παιχνίδι. Το ίδιο θα συμβεί και τη Δευτέρα μετά από αυτό το παιχνίδι, θα σκεφτόμαστε την Τετάρτη και το παιχνίδι Κυπέλλου. Τώρα έχουμε ένα μεγάλο παιχνίδι, είναι ένα ντέρμπι ακόμη κι αν είμαστε στο ξεκίνημα της σεζόν. Δύο ομάδες που βρίσκονται πολύ κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας, με τους ίδιους βαθμούς, παίζουν και οι δύο στην Ευρώπη. Περιμένω ένα καλό παιχνίδι, ένα δυνατό παιχνίδι, δεν είναι εύκολο φυσικά να παίξεις εκεί. Όμως προετοιμάσαμε τους εαυτούς μας, παρά το γεγονός – ας μην το ξεχνάμε- ότι ο αντίπαλος είχε δύο περισσότερες ημέρες.

Είχαν το παιχνίδι τους την Τρίτη, είχαμε το δικό μας το βράδυ της Πέμπτης. Σε αυτό το στοιχείο φαίνεται να έχουν ένα πλεονέκτημα κι ελπίζω ότι αυτό θα είναι το μόνο πλεονέκτημα που θα έχουν. Το άλλο που πρέπει να αποφασίσουμε, είναι το 50- 50 στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε ποιος είναι καλύτερος για την ώρα, σε σχέση με την ποιότητα και το παιχνίδι του. Οπότε, περιμένω ένα καλό παιχνίδι, έντονο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλή ομάδα, έχει ποιότητα. Διαθέτει έναν πολύ καλό, έμπειρο προπονητή. Έχουν το δικό τους στυλ παιχνιδιού, που έχει ένταση, δεν έχουν πρόβλημα να μείνουν χωρίς τη μπάλα. Όμως τους αρέσει να πιέζουν, να τρέχουν πολύ, έχουν αυτού του είδους την ποιότητα και διαθέτουν παίκτες που μπορούν να κρίνουν ένα παιχνίδι. Αλλά τους αναλύσαμε, κάναμε όλα όσα χρειάζονται για την προετοιμασία του αγώνα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι για το παιχνίδι».

Για το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού και τον τρόπο που σκέφτεται να το αντιμετωπίσει: «Πρέπει να παίξεις έξυπνα απέναντι στον Ολυμπιακό. Πολύ έξυπνα γιατί, όπως είπα, έχουν έναν έμπειρο και πολύ καλό προπονητή, ο οποίος βρίσκεται καιρό στον συγκεκριμένο σύλλογο. Και όλοι γνωρίζουμε, ότι το να βρίσκεται ένας προπονητής για καιρό σε έναν σύλλογο, είναι πλεονέκτημα γι’ αυτόν τον σύλλογο. Έχουν μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα. Ακόμη κι αν έχουν κάποια προβλήματα με τραυματισμούς, όπως κι εμείς άλλωστε, διαθέτουν πολύς δυνατούς αντικαταστάτες. Το στυλ παιχνιδιού τους είναι, όπως είπατε, με πολλές δεύτερες μπάλες, με μακρινές μεταβιβάσεις. Είναι πολύ άμεσοι, είναι έτοιμοι να εκμεταλλευτούν το παραμικρό λάθος που θα κάνεις.

Οπότε, όταν παίζεις απέναντι στον Ολυμπιακό, πρέπει να μένεις συγκεντρωμένος, πρέπει να παίζεις σα να είναι σκάκι σε επίπεδο τακτικής. Πρέπει να είσαι έξυπνος, δεν γίνεται να απολαύσεις το ποδόσφαιρο πολύ γιατί κι εκείνοι δεν το απολαμβάνουν πολύ. Εκπροσωπούν το άλλο στυλ ποδοσφαίρου και ο Μεντιλίμπαρ είναι το άλλο στυλ του προπονητή. Θα σου κλέψουν κάποιες μπάλες και θα σε τιμωρήσουν. Οπότε, πρέπει να είμαστε έξυπνοι, πρέπει να είμαστε σταθεροί και να παλεύουμε όλη την ώρα, να μη χάσουμε τη συγκέντρωσή μας ούτε ένα δευτερόλεπτο».