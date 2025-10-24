Η ανακοίνωση της συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ έκανε τον γύρο του κόσμου. Από τα πρώτα λεπτά της επισημοποίησης της μεγάλης επιτυχίας των πράσινων τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ μετέφεραν την είδηση.

«Ο Ράφα Μπενίτεθ είναι πια ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού: Η 14η ομάδα του», αναφέρει η Μarca στον τίτλο και συνεχίζει…

«Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκινά ένα νέο κεφάλαιο στο Ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός επίσημα ανακοίνωσε την έλευση του Ισπανού τεχνικού, ως τον νέο του προπονητή, μια κίνηση η σηματοδοτεί μια νέα θαυμάσια εποχή στην ιστορία του Αθηναϊκού συλλόγου. Ο Μπενίτεθ πλέον φτάνει στην Ελλάδα με στόχο την επαναφορά του Παναθηναϊκού στην κορυφή της Σούπερ Λίγκας και των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων».

Στο ίδιο μήκος κύματος και AS, «Ο Μπενίτεθ επέστρεψε στους πάγκους. Θα προπονήσει τον Παναθηναϊκό. Αναλαμβάνει τα ηνία μιας από τις πιο ιστορικές ομάδες της Ελλάδας, που τώρα είναι σε κρίση. Η πρώτη του περιπέτεια μετά την αποχώρηση του από τη Θέλτα», τονίζει.

«Ο Ισπανός επιστρέφει μετά από 17 μήνες υπογράφοντας ένα συμβόλαιο δύο ετών και πολλών εκατομμυρίων που τον καθιστά τον καλύτερα αμειβόμενο προπονητή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Επιπρόσθετα θα τον πλαισιώσει το σταφ του με αποδοχές περισσότερες από 600.000 ευρώ».

