Οτιδήποτε έχει σχέση με τον Μάικλ Τζόρνταν θα πουλάει πάντα και ακόμη μία απόδειξη ήρθε από δημοπρασία του οίκου Goldin Auctions, όπου συλλεκτική κάρτα από το 1986 με την υπογραφή του πουλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια.

Ο κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών έκανε το ντεμπούτο του στο ΝΒΑ με τους Σικάγο Μπουλς το 1984 και τα επόμενα χρόνια μεγάλωσε τον μύθο του με όσα πέτυχε, οδηγώντας την ομάδα του στην κατάκτηση έξι πρωταθλημάτων.

Ικανός να κάνει τα πάντα σε ένα γήπεδο μπάσκετ, ο Τζόρνταν καθιερώθηκε στη συνείδηση όλων ως ο κορυφαίος όλων των εποχών και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτόν «πουλάει». Ακόμη κι αν πρόκειται για μια υπογεγραμμένη κάρτα του από το μακρινό 1986.

Μια κάρτα που είναι σε άριστη κατάσταση, με τον οίκο δημοπρασιών Goldin Auctions να τη βγάζει προς πώληση και τελικά να «πιάνει» 2,7 εκατ. δολάρια, με τον νέο ιδιοκτήτη της πάντως να μην έχει γίνει ακόμη γνωστός.