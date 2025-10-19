Ο Κέβιν Ντουράντ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία του ΝΒΑ και με το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει με τους Χιούστον Ρόκετς θα γίνει και ο πιο ακριβοπληρωμένος.

Στα 37 του χρόνια ο KD συνεχίζει την καριέρα του καθώς μπορεί να κάνει ακόμη τη διαφορά και αυτός είναι και ο λόγος που οι Ρόκετς τού πρόσφεραν επέκταση του συμβολαίου του για δύο χρόνια, αξίας 90 εκατ. δολαρίων, με player option για τη σεζόν 2027-28.

Ο Ντουράντ, βάσει των κανονισμών στο ΝΒΑ, θα μπορούσε να υπογράψει τη μέγιστη επέκταση, το ποσό δηλαδή να είναι 120 εκατ. δολάρια και όχι 90, δέχθηκε όμως να «χαρίσει» 30 εκατ. δολάρια προκειμένου η ομάδα να μπορεί να προσφέρει πιο υψηλά συμβόλαια σε άλλους παίκτες ώστε οι Ρόκετς να μπορέσουν να αποκτήσουν ένα ρόστερ που θα στοχεύει στο πρωτάθλημα.

Όπως και να έχει, με τη νέα συμφωνία ο Ντουράντ θα έχει εξασφαλίσει 598,2 εκατ. δολάρια, συνολικά στην καριέρα του, από τους μισθούς του και θα είναι πλέον στην 1η θέση της σχετικής λίστας, αφήνοντας στη 2η τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με 583,9 εκατ. δολάρια.