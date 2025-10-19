Η Πέννυ Ρόγκα κατέγραψε μια νίκη που ξεπερνά κάθε αθλητικό ρεκόρ.

Το Σάββατο αγωνίστηκε ξανά στον αγώνα του Παναθηναϊκού εναντίον του Άρη για το πρωτάθλημα της Volley League γυναικών, και στο κλειστό του Μετς γνώρισε θερμότατη υποδοχή από τους φιλάθλους.

Την άνοιξη του 2024, η λίμπερο των πρασίνων ανακοίνωσε τη διάγνωσή της με καρκίνο — ένα γεγονός που συγκλόνισε τον χώρο του ελληνικού αθλητισμού. Σε μια ανάρτηση στα social media, είχε γράψει: «Μέρα πρώτη, η μάχη μόλις ξεκίνησε. Ψηλά το κεφάλι! Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές και τα σημαντικά λόγια που μου είπατε». Και είχε προσθέσει hashtags όπως #cancerfighter #fighting #letskillit.

Η Πέννυ δεν το έβαλε κάτω. Παρέμεινε αισιόδοξη, συνέχισε τις προσπάθειές της και σήμερα δικαιούται να είναι υπερήφανη για τη μεγαλύτερη νίκη της ζωής της!

Στον αγώνα του Σαββάτου, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3‑0 του Άρη (παρά το γεγονός ότι το αποτέλεσμα έρχεται σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην επάνοδο της Ρόγκα στην αγωνιστική δράση), η Ελληνίδα λίμπερο εισήλθε ως αλλαγή στο τρίτο σετ και οι φίλοι της ομάδας άρχισαν να την αποθεώνουν, τραγουδώντας το όνομά της και τιμώντας την με συγκινητικό τρόπο για το θάρρος και την επιμονή της.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της, σχολιάζοντας την προσωπική της περιπέτεια, είχε δηλώσει: «Βιώνοντας, όμως, κάτι τέτοιο με έκανε να τα δω τα πράγματα πολύ διαφορετικά. Να αξιολογήσω καλύτερα την έννοια της ζωής και του να ζεις την κάθε στιγμή και την κάθε μέρα σου στο 100 %, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου ξημερώσει. Καλώς ή κακώς όλα είναι μέσα στη ζωή δυστυχώς και καλούμαστε να το αντιμετωπίσουμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Θεωρώ, λοιπόν, ότι μου έδωσε μία άλλη οπτική γωνία… και απλά μπαίνω μέσα και θέλω να ευχαριστιέμαι το παιχνίδι, είτε αυτό είναι νίκη είτε ήττα».