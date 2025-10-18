Την τρίτη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές της Stoiximan Basket League πέτυχε η ΑΕΚ με το 77-62 επί της Καρδίτσας, έχοντας για πρώτο σκόρερ τον Μπάρτλεϊ με 19 πόντους ενώ ακολούθησαν οι Γκρέι με 12 και Σίλβα με 10.

Η Ένωση, η οποία έχει πέντε σερί νίκες αν υπολογίσουμε και το Basketball Champions League, δεν ήταν καλή στο πρώτο δεκάλεπτο μένοντας πίσω με 14-15, στο δεύτερο όμως άρχισε να ανεβάζει ρυθμό και τον Μπάρτλεϊ να σκοράρει κατάφερε να προσπεράσει.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα αύξανε συνεχώς τη διαφορά από εκεί και πέρα και έκλεισε στο +15 (37-22) το πρώτο ημίχρονο, με την Καρδίτσα να μην μπορεί να ακολουθήσει. Στην τρίτη περίοδο οι «κιτρινόμαυροι» πήγαν και στο +23 (45-22) και είχαν τον απόλυτο έλεγχο, με τα πάντα να έχουν κριθεί.

Στο τελευταίο 10λεπτο η ΑΕΚ απλά διαχειρίστηκε την κατάσταση όπως ήθελε, παίρνοντας τελικά τη νίκη με 77-62 και συνεχίζει αήττητη στο πρωτάθλημα.

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 12, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 19 (4), Αρμς 3, Σίλβα 10, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 7 (1), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6, Κουζμίνσκας 4 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1).

Καρδίτσα (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 11, Τζέφερσον 7 (1), Έλις 5 (1), Κασσελάκης 4, Χόρχλερ 11 (1), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης 3 (1), Μάντσεν 5, Χουγκάζ.