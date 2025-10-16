Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει, παρά το γεγονός ότι είναι 40 ετών πλέον, την καριέρα του στην Αλ Νασρ και παραμένει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του κόσμου, όπως δείχνει και η λίστα του Forbes για το 2025.

Ο Πορτογάλος σταρ, ο οποίος πρόσφατα έγινε και επισήμως ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής, έχει κέρδη 280 εκατ. δολαρίων για το 2025, όπως αναφέρει το Forbes.

Στη 2η θέση είναι ο… αιώνιος αντίπαλός του, ο Λιονέλ Μέσι της Ίντερ Μαϊάμι, με έσοφα 130 εκατ. δολαρίων και ακολουθεί στην 3η ο Καρίμ Μπενζεμά της Αλ Ιτιχάντ με 104 εκατ. δολάρια.

Στην 4η θέση βρίσκουμε τον πρώτο ποδοσφαιριστή της σχετικής λίστας που αγωνίζεται στην Ευρώπη και είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης με έσοδα ύψους 95 εκατ. δολαρίων, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι να είναι πίσω του με 80 εκατ. δολάρια.

Ακολουθούν οι Βινίσιους Ζούνιορ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Σαντιό Μανέ και Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τη 10άδα να κλείνει με τον Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ο οποίος έχει ανέβει πλέον στα 43 εκατ. δολάρια.

Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του 2025

Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλ-Νασρ): 280 εκατομμύρια δολάρια

Λιονέλ Μέσι (Ίντερ Μαϊάμι): 130 εκατομμύρια δολάρια

Καρίμ Μπενζεμά (Αλ Ιτιχάντ): 104 εκατομμύρια δολάρια

Κιλιάν Εμπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης): 95 εκατομμύρια δολάρια

Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι): 80 εκατομμύρια δολάρια

Βινίσιους Ζούνιορ (Ρεάλ Μαδρίτης): 60 εκατομμύρια δολάρια

Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ): 55 εκατομμύρια δολάρια

Σαντίο Μανέ (Αλ-Νασρ): 54 εκατομμύρια δολάρια

Τζουντ Μπέλινγκχαμ (Ρεάλ Μαδρίτης): 44 εκατομμύρια δολάρια

Λαμίν Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα): 43 εκατομμύρια δολάρια