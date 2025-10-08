Μπορεί ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, να διανύει πλέον το λυκόφως της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ωστόσο το «χρυσό» συμβόλαιό του με την Αλ-Νασρ της Σαουδικής Αραβίας τον κατατάσσει ανάμεσα στους πλέον εύπορους αθλητές του πλανήτη, καθώς είναι πλέον ο πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής.

Διανύοντας μια πορεία που εκτείνεται πάνω από δύο δεκαετίες, ο 40χρονος Πορτογάλος αστέρας αγωνίστηκε σε μερικές από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης –από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Γιουβέντους, μέχρι τη «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης– και δεν έχασε την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη φήμη του εμπορικά, συνεργαζόμενος με κολοσσούς όπως η Armani και η Nike.

Σήμερα, ο Ρονάλντο παραμένει στην κορυφή – αυτή τη φορά οικονομικά. Η επέκταση του συμβολαίου του με την Αλ-Νασρ της Σαουδικής Αραβίας, που υπογράφηκε τον Ιούνιο, εκτιμάται, σύμφωνα με το Bloomberg, ότι ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό που τον εκτοξεύει στην ελίτ των πλουσιότερων αθλητών όλων των εποχών.

Η καθαρή περιουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο εκτιμάται πλέον στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο οποίος αποτίμησε τον πλούτο του Πορτογάλου για πρώτη φορά. Με αυτό το ορόσημο, ο Ρονάλντο γίνεται ο πρώτος ποδοσφαιριστής που αναγνωρίζεται επίσημα ως δισεκατομμυριούχος από τον εν λόγω δείκτη.

Για χρόνια, ο Ρονάλντο και ο διαχρονικός του αντίπαλος, Λιονέλ Μέσι, αμείβονταν με αντίστοιχους μισθούς, ανταγωνιζόμενοι στήθος με στήθος για τον άτυπο τίτλο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της εποχής τους. Ωστόσο, το 2023, οι καριέρες τους ακολούθησαν δραματικά διαφορετικές πορείες: ο Ρονάλντο μετακόμισε στον Κόλπο για λογαριασμό της Αλ-Νασρ, ενώ ο Μέσι υπέγραψε στην Ίντερ Μαϊάμι του αμερικανικού MLS. Παρότι ο Αργεντινός απέχει προς το παρόν οικονομικά, αναμένεται να αποκτήσει μερίδιο ιδιοκτησίας στον αμερικανικό σύλλογο μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση – μια συμφωνία που, όπως αναφέρει το Bloomberg, θα μπορούσε να τον φέρει ξανά κοντά στον οικονομικό πήχη που έχει θέσει ο Ρονάλντο.

Ανεξαρτήτως των ποδοσφαιρικών κινήτρων, η μεταγραφή του Πορτογάλου σούπερ σταρ στην άγνωστη –μέχρι πρότινος– Αλ-Νασρ του Ριάντ ξεκλείδωσε ένα από τα πιο πλουσιοπάροχα συμβόλαια στην ιστορία του αθλητισμού. Η μέση ετήσια αμοιβή του θεωρείται η υψηλότερη για οποιονδήποτε αθλητή παγκοσμίως, ενώ τα κέρδη του από τη Σαουδική Αραβία είναι αφορολόγητα. Το συμβόλαιό του φέρεται επίσης να περιλαμβάνει επιπλέον προνόμια, όπως μετοχική συμμετοχή στην ομάδα και πρόσβαση σε ιδιωτικό τζετ.