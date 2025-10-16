Το τρομερό κάρφωμα του Ντόντα Χολ στην ήττα του Ολυμπιακού από την Αναντολού Εφές είναι στην κορυφή του top 10 της Euroleague για την 4η αγωνιστική.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Τούρκους και γνώρισαν την ήττα με 78-82 στο ΣΕΦ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ξεχώρισε το κάρφωμα του Χολ που… δεν είδε καν τον Γιώργο Παπαγιάννη.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού πανηγύρισε έξαλλα τη συγκεκριμένη φάση και η Euroleague την επέλεξε ως την πιο εντυπωσιακή της 4ης αγωνιστικής, βάζοντάς τη στο Νο1 του top 10.

Τόσο οι «ερυθρόλευκοι» όσο και η Εφές είναι στο 2-2 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.