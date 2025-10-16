Οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να κάνουν μια φάρσα στους παίκτες με μια ψεύτικη αράχνη και η αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο μόνο ψύχραιμη δεν ήταν, σε αντίθεση με αυτή του αδερφού του, Θανάση.

Με την έναρξη της φετινής σεζόν στο ΝΒΑ να απέχει λίγες μέρες, όλες οι ομάδες προετοιμάζονται και στο Μιλγουόκι αποφάσισαν να χαλαρώσουν λίγο το κλίμα κάνοντας μια πλάκα στους παίκτες.

Συγκεκριμένα, οι διαχειριστές των social media των Μπακς έβαλαν σε ένα κουτάκι μια ψεύτικη αράχνη, η οποία πεταγόταν προς τα έξω όταν το άνοιγαν. Ο πρώτος, λοιπόν, που κλήθηκε να ανοίξει το κουτάκι ήταν ο Greek Freak και η αντίδρασή του μόνο ψύχραιμη δεν ήταν.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, αντιθέτως, ήταν πολύ ήρεμος ενώ αρκετοί ήταν και αυτοί που δεν είχαν δυνατές αντιδράσεις βλέποντας την αράχνη.