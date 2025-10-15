Με τον Ναν να πετυχαίνει 26 πόντους και τον Χολμς να κάνει το καλύτερό του παιχνίδι με 24, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 91-85 τη Βιλερμπάν και είναι στο 3-1 μετά τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές της Euroleague.

Ο αγώνας άρχισε με τους «πράσινους» να μη λειτουργούν καλά αμυντικά, με συνέπεια οι Γάλλοι να είναι κοντά στο σκορ. Με τον Ναν, όμως, να ανεβάζει ρυθμό, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν προηγήθηκε με 22-14 και έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο στο +7 (26-19).

Με «όπλο» τα τρίποντα οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να ισοφαρίσουν 28-28 και στη συνέχεια να προσπεράσουν (39-38), με σερί 10-0 όμως χάρη στους Ναν και Χολμς ο Παναθηναϊκός μετέτρεψε το σκορ σε 48-39 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο οι «πράσινοι» κατάφεραν να ξεφύγουν δύο φορές με +13 (56-43 και 66-53), η Βιλερμπάν όμως προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στους 8 πόντους (68-60) στο 30′.

Στο 34′, μάλιστα, το σκορ έγινε 78-74 και αμέσως μετά 78-75, οι Ναν και Χολμς όμως ήταν εκεί όταν έπρεπε και ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 91-85.

Τα δεκάλεπτα: 26-19, 48-39, 68-60, 91-85

Παναθηναϊκός (Εργκίν Αταμάν): Σορτς 4, Καλαϊτζάκης, Όσμαν 12 (2), Χολμς 24, Σλούκας 2, Γκραντ 5 (1), Ναν 26 (2), Γκριγκόνις 3 (1), Ερναγκόμεθ 5 (1), Μήτογλου 6, Γιούρτσεβεν 4.

Βιλερμπάν (Πιερίκ Πουπέ): Σέλιας 7 (1), Ατάμνα, Ατζίνσα 10 (2), Μάσα 5, Τζάκσον 4 (1), Ντε Κολό 18 (3), Ενγκουάμα 1, Λάιτι 13 (3), Ντιάιγ 2, Γουότσον 10 (2), Βοτέρ 4, Τραορέ 11 (3).