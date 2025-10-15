Τη δεύτερη νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές του Basketball Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ, η οποία δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στη Σολνόκι, της οποίας επιβλήθηκε με 91-77.

Με τον Γκρέι να μπαίνει «ζεστός» στο παιχνίδι η Ένωση προηγήθηκε με 8-0 και στη συνέχεια με 12-2, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο, το οποίο ολοκληρώθηκε με το σκορ 22-10.

Η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα μπήκε δυνατά και στη δεύτερη περίοδο και με καλάθια των Κατσίβελη και Πετσάρσκι προηγήθηκε με 30-14, με τους Ούγγρους να προσπαθούν να αντιδράσουν στη συνέχεια με Κρνάσκι και Ντάρνταρ, για να λήξει το πρώτο ημίχρονο με τον «δικέφαλο αετό» στο +12 (45-33).

Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε στο τρίτο δεκάλεπτο, με τους «κιτρινόμαυρους» να έχουν συνέχεια διαφορά ασφαλείας και να μπαίνουν από το +11 (67-56) στην τελευταία περίοδο. Εκεί, η ΑΕΚ έφτασε να προηγείται ακόμη και με 19 πόντους (87-68), για να επικρατήσει τελικά με 91-77.

Πέντε παίκτες της Ένωσης τελείωσαν τον αγώνα με διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ πρώτος σκόρερ ήταν ο Κρις Σίλβα με 19 πόντους. Από τη Σολνόκι ξεχώρισε ο ΛεΤρε Ντάρθχαντ με 23 πόντους και 4/6 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 22-10, 45-33, 67-56, 91-77