Ο Νεοκλής Αβδάλας άφησε την Ελλάδα για να δοκιμάσει την τύχη του στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο πρωτάθλημα του NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ, με την αλλαγή στο σώμα του να είναι εντυπωσιακή.

Ο 19χρονος γκαρντ, διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο και όλοι στον κόσμο του μπάσκετ δηλώνουν σίγουροι πως θα είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες τα επόμενα χρόνια.

Όπως και να έχει, ο Αβδάλας αποφάσισε να κάνει το μεγάλο βήμα και να πάει στις ΗΠΑ για να αγωνιστεί στο NCAA με το Βιρτζίνια Τεκ και οι Αμερικάνοι δεν έχασαν χρόνο και άρχισαν να δουλεύουν στη σωματοδομή του.

Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο 19χρονος Έλληνας παίκτης μοιάζει άλλος άνθρωπος, με τη φωτογραφία που δημοσίευσε το Βιρτζίνια Τεκ να δείχνει ένα πολύ πιο δεμένο σώμα καθώς ο Αβδάλας έβαλε μυική μάζα.

Αρκεί να δει κανείς μια φωτογραφία του από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα μέσα στο καλοκαίρι για να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι μεταμόρφωσή του.